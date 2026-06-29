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29.06.2026, 14:32 Uhr

Landau – Sparkasse Südpfalz erreicht Meilenstein beim Neubau: Betonage der Bodenplatte steht an

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Neubau für den neuen Standort der Sparkasse Südpfalz an der Ecke Ostbahnstraße/Maximilianstraße geht es nach dem Spatenstich im Mai weiter zügig voran. In dieser Woche wird ein wichtiger Meilenstein erreicht: In der Nacht von Donnerstag, 2. Juli, auf Freitag, 3. Juli 2026, wird die tragende Bodenplatte des künftigen Gebäudes betoniert. Dabei kann es zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen kommen.

Bei der Betonage handelt es sich um den größten von insgesamt vier Abschnitten, in denen die Bodenplatte bis Mitte August hergestellt wird. Für diesen ersten Bauabschnitt werden rund 1.500 Kubikmeter Beton verarbeitet – das entspricht etwa 200 Lkw-Ladungen. Um die erforderliche Stabilität sicherzustellen, muss dieser Teil der Bodenplatte in einem durchgehenden Arbeitsgang ohne Unterbrechung gegossen werden.

„Mit dem Gießen der Bodenplatte erreichen wir einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu unserem neuen Dehäm“, erklärt Benjamin Hirsch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz. „Gleichzeitig ist uns bewusst, dass die Arbeiten und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer eine Belastung darstellen können und bitten um Verständnis.“

Auswirkungen auf Verkehr auf notwendiges Maß beschränkt
Der Autoverkehr bleibt mit ein paar wenigen Umleitungen möglich. Konkret bleibt die Linienstraße wie bisher gesperrt. Für die Durchführung der Betonage der Bodenplatte ist eine vorübergehende Vollsperrung der Ostbahnstraße zwischen Landwehrstraße und Maximilianstraße erforderlich. Die Sperrung beginnt am Donnerstag, 2. Juli 2026 um 18 Uhr und dauert voraussichtlich bis Freitag, 3. Juli 2026 circa 8 Uhr. Eine Durchfahrt ist in diesem Abschnitt während dieser Zeit nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Maximilianstraße, Industriestraße und Schlachthofstraße sowie in umgekehrter Richtung.

Um die Auswirkungen möglichst gering zu halten, wurde die Maßnahme bewusst in die Schulferien und überwiegend in die Nachtstunden gelegt. Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer werden keine erwartet, die Fußwege bleiben bestehen. Die Zufahrten für Rettungsdienste und Feuerwehr sind jederzeit gewährleistet.
Die Stadt Landau und die Sparkasse Südpfalz bitten alle Betroffenen um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen. Gemeinsam mit dem verantwortlichen Bauunternehmer Züblin wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen, um die Verkehrsbehinderungen auf das notwendige Maß zu beschränken und einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten sicherzustellen.

Mit Abschluss der Betonage kann unmittelbar der nächste Bauabschnitt beginnen: Auf der Bodenplatte werden anschließend die ersten Hohlwandelemente für das neue Gebäude errichtet.
An der Ecke Ostbahnstraße/Maximilianstraße entsteht auf dem rund 5.000 m² großen Grundstück eine multifunktionale Immobilie mit Kundenbereichen, Arbeitsplätzen, Gastronomie und Flächen für Veranstaltungen. Ziele des neuen Standortes der Sparkasse Südpfalz sind die Bündelung der beiden großen Standorte in Landau, die effizientere Nutzung der Gebäudeflächen sowie die Stärkung der Präsenz im Zentrum der Region.

Die Sparkasse Südpfalz wird Anwohner, Stadtgesellschaft und die Öffentlichkeit auch weiterhin über den Verlauf und Fortschritt der Bauarbeiten informieren.

Quelle: Sparkasse Südpfalz Landau

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 14:32

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