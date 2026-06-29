Landau – Ein Ort zum Spielen und Begegnen: Neuer Spielplatz in Mörzheim eröffnet

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Kinderlachen, erste Fahrten auf der Seilbahn und viele strahlende Gesichter: Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Spielplatzes hat Mörzheim einen attraktiven Treffpunkt für Kinder und Familien gewonnen. Gemeinsam eröffneten Landaus Beigeordnete Lena Dürphold und Mörzheims Ortsvorsteherin Carina Langer jetzt die neue Anlage. Trotz der sommerlichen Temperaturen kamen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zur Einweihung des neuen Spielplatzes, um die vielfältigen Spielmöglichkeiten direkt auszuprobieren und den Spielplatz kennenzulernen.

„Der neue Spielplatz zeigt sehr schön, was entstehen kann, wenn gute Planung, Ideen aus der Bürgerschaft und viel Engagement zusammenkommen. Hier ist ein Ort entstanden, an dem Kinder spielen, sich bewegen und gemeinsam Zeit verbringen können – und der Familien in Mörzheim zusammenbringt“, sagte die Beigeordnete Lena Dürphold bei der Eröffnung.

Mit rund 1.400 Quadratmetern bietet der neue Spielplatz deutlich mehr Raum als der kleine Spielplatz, der sich früher auf dem Gelände des heutigen Dorfgemeinschaftshauses befand. Entstanden ist ein moderner Treffpunkt für Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 14 Jahren sowie für Familien im gesamten Ortsteil, der zum Spielen, Entdecken und Verweilen einlädt.

Zu den neuen Spielmöglichkeiten gehören eine Seilbahn, ein Kletter- und Balancierturm mit Netzbrücke, eine Matschanlage mit Wasseranschluss, ein Trampolin, eine Schaukel sowie weitere Angebote zum Spielen und Entdecken. Ergänzt wird das Ganze durch einen großzügigen Sandspielbereich. Auch eine von der Landjugend gespendete Sandspielzeugkiste ist Teil des neuen Spielplatzes.

Die Planung des neuen Spielplatzes erfolgte durch die städtische Grünflächenabteilung. In den vergangenen Jahren wurden Bürgerinnen und Bürger immer wieder in die Entwicklung einbezogen und konnten ihre Ideen und Wünsche einbringen. Viele dieser Anregungen sind in die Gestaltung eingeflossen – besonders sichtbar etwa bei der Seilbahn, die sich viele aus dem Ortsteil gewünscht hatten.

Beigeordnete Lena Dürphold und Ortsvorsteherin Carina Langer dankten allen, die das Projekt begleitet und ermöglicht haben. Ihr Dank galt insbesondere den engagierten Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen und Unterstützern vor Ort – darunter dem Kultur- und Förderverein DGH Mörzheim –, den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sowie der ausführenden Landschaftsbaufirma. Ein besonderer Dank galt der Landjugend für ihre vielfältige Unterstützung – von der Spende der Sandspielzeugkiste bis zur Dekoration mit Luftballons und der Bewirtung der Gäste mit Getränken.

Bildunterschrift:

1: Egal ob Planungsbeteiligte, Bürgerinnen und Bürger oder Ortsvorsteherin Carina Langer (links) und Beigeordnete Lena Dürphold (rechts): Die Freude über den neuen Spielplatz in Mörzheim ist bei allen groß. (Quelle: Stadt Landau)

2: Große Neugier am Eröffnungstag: Die Spielgeräte des neuen Mörzheimer Spielplatzes werden sofort ausprobiert. (Quelle: Stadt Landau)

3: Das neue Klettergerüst auf dem Mörzheimer Spielplatz bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen und Erkunden. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 14:29