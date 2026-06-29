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29 06 2026 Info Live Reportage
29.06.2026, 14:33 Uhr

Landau – Bildreportage „Aus eigener Kraft – mit dem Handbike durch Osteuropa“

29 06 2026 Info Live Reportage„Aus eigener Kraft – mit dem Handbike durch Osteuropa“: Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung der Stadt Landau lädt am 9. Juli zur Reise- und Bildreportage von Robin Kaltenbach in den Ratssaal ein.

Große Gastfreundschaft, eindrucksvolle Naturerlebnisse und bewegende Begegnungen: Davon berichtet Umweltwissenschaftler Robin Kaltenbach am Donnerstag, 9. Juli, um 18 Uhr im Landauer Ratssaal. Der Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung der Stadt Landau um die Vorsitzende und Beigeordnete Lena Dürphold lädt gemeinsam mit dem städtischen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung Maik Leidner zu einem besonderen Reisevortrag ein. In einer live vorgetragenen Bild- und Reisereportage nimmt Robin Kaltenbach das Publikum mit auf seine außergewöhnliche Tour „Aus eigener Kraft – mit dem Handbike durch Osteuropa“. Der Eintritt ist frei.

Ein halbes Jahr lang war Kaltenbach mit Handbike, Zelt und großer Neugier unterwegs. Rund 3.500 Kilometer legte er ausschließlich aus eigener Kraft zurück. Seine Reise führte entlang der Donau durch Österreich und Ungarn, weiter durch Transsilvanien und die rumänischen Karpaten bis ins Donaudelta am Schwarzen Meer. Anschließend setzte er seine Tour über Bulgarien bis nach Griechenland fort.

Mit eindrucksvollen Bildern und persönlichen Erzählungen nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise durch die vielfältigen Natur- und Kulturräume Osteuropas. Besonders bemerkenswert ist dabei auch sein persönlicher Hintergrund: Aufgrund einer Querschnittlähmung infolge einer Krebserkrankung in der Kindheit nutzt Kaltenbach heute das Handbike, um die Welt zu entdecken. Seine Reise zeigt eindrucksvoll, was mit Mut, Ausdauer und Offenheit möglich ist.

Der Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung möchte mit dieser Veranstaltung nicht nur zu einem spannenden Reiseabend einladen, sondern auch Perspektiven aufzeigen, zum Austausch anregen und deutlich machen, dass Teilhabe viele Gesichter hat. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Bildunterschrift: Auf Einladung des Beirats für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung spricht Robin Kaltenbach am 9. Juli im Landauer Ratssaal über seine Reise durch Osteuropa. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 14:33

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