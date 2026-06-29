Hockenheim – Sperrung Richard-Wagner-Straße

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die Richard-Wagner-Straße in Hockenheim auf Höhe des Kindergartens St. Josef am Mittwoch, den 1. Juli 2026, voll gesperrt. Am Donnerstag, den 2. Juli 2026, wird die Richard-Wagner-Straße auf Höhe des Parkplatzes vor dem Kindergarten St. Josef voll gesperrt.

Ab voraussichtlich Freitag, den 3. Juli 2026, sind die Arbeiten abgeschlossen und die Sperrung aufgehoben. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es zu einer kurzfristigen Umplanung kommen. Der Verkehr wird nicht umgeleitet.

Die Stadtverwaltung bittet um Beachtu0g.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 16:20