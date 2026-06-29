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Unterwegs Variete Avital und Jochen Photo GünterKrämmer
29.06.2026, 14:36 Uhr

Heidelberg – art y circ: Preisgekröntes und Neues aus der Welt des zeitgenössischen Zirkus

Yhabril MoroHeidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Art y Circ präsentieren die UnterwegsTheater Macher Jai Gonzales und Bernhard Fauser international gefeierten Zirkus in der HebelHalle und im Innenhof des UnterwegsTheaters. Am 10., 11. und 12. Juli 2026 sind das Unterwegs Variété aus Schriesheim zusammen mit dem Hand-auf-Hand-Akrobatik Duo Laos aus Argentinien zu Gast – live begleitet von den Musiker*innen David Goo und Jo Williams.

Avital und Jochen vom Unterwegs Variété sind vielfach ausgezeichnete Luftakrobaten, die inzwischen zu den festen Partnern des UnterwegsTheaters gehören. International waren sie mit dem Cirque du Soleil, Circus Monti, Circus Roncalli und anderen unterwegs und wurden unter anderem beim Festival Du Cirque De Demain in Paris und beim Wuhan International Acrobatic Arts Festival in China ausgezeichnet.

In der HebelHalle präsentiert das Unterwegs Variété ein Programm mit sowohl preisgekrönten Stücken von der Weltbühne als auch ganz neuen Kreationen: An Schwungtrapez und Bungee zeigen Avital und Jochen stimmungsvolle und atemberaubende Artistik, die von technischer Virtuosität und gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Solistisch ist Avital an den Strapaten zu sehen und Tochter Mayaan am Luftring. Die erst 17 Jahre junge Artistin Mayaan war bereits 2025 zu Gast im UnterwegsTheater und international bei Cyclop Basel, beim Western Australian Circus Festival und bei den Kyllini Spring Shows in Griechenland zu sehen.

Das Duo Laos zeigt preisgekrönte Hand-auf-Hand-Akrobatik. Mercedes Martín García und Pablo G. Raffo Durruty stammen aus Argentinien, sind in Barcelona ansässig und weltweit in Zirkus und Variété gefragt. Seit 2004 arbeiten sie zusammen und teilen ihre Begeisterung für den Zirkus, gespeist aus unterschiedlichen Wurzeln: Mercedes Martín García war Balletttänzerin, bevor sie den Zirkus für sich entdeckte und nach einer intensiven Ausbildung zunächst als Trapezkünstlerin begann. Pablo G. Raffo Durruty wurde an der Zirkusschule Criollo in Buenos Aires, Argentinien am Trapez und als Hand-auf-Hand-Akrobat ausgebildet und sammelte erste Erfahrungen im traditionnellen Zirkus mit Tourneen durch Latein-Amerika.

Im UnterwegsTheater zeigen sie Ausschnitte aus ihrem Programm Oveja Negra, zu deutsch: Schwarzes Schaf, einer akrobatischen Komödie über schwarze Schafe, die in ihren Familien fehl am Platz scheinen, aber längst ihre eigene Herde bilden. Das Stück ist eine Hommage an all jene, die sich verstecken mussten, um ihre eigene Identität zu entfalten und auszudrücken.

Musikalisch live begleitet werden die Auftritte von dem profilierten Zirkusmusiker David Goo (Gitarre, Gesang, Klavier, Komposition), der aus seiner Heimatstadt London Jo Williams (Gesang) mitbringt.

Zum Abschluss von Art y Circ 2026 präsentiert das UnterwegsTheater Stefan Sing und seine siebenköpfige Jonglage-Truppe Critical Mess mit ihrem Stück Superoroganism.

Unterwegs Variete Avital und Jochen Photo GünterKrämmer

Preisgekrönte Stücke und Neues

von und mit

Unterwegs Variété mit Luftakrobatik

Duo Laos aus Argentinien mit Hand-auf-Hand-Akrobatik

Jo Williams und David Goo aus London mit Klavier, Gitarre und Gesang

Am Freitag, 10. Juli 2026, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Am Samstag, 11. Juli 2026, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Am Sonntag, 12. Juli 2026, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Weitere Termine Art y Circ

Superorganism

Jonglage von und mit Stefan Sing und Critical Mess

Am Samstag, 25. Juli 2026, 20 Uhr, HebelHalle

Am Sonntag, 26. Juli 2026, 20 Uhr, HebelHalle

Weitere Informationen und Tickets unter www.unterwegstheater.de

Quelle:
UnterwegsTheater Heidelberg – gemeinnützige GmbH

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 14:36

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