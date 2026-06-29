Grünstadt – Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer – Zeugen gesucht

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum vom 25.06.2026 gegen 20:20 Uhr bis zum 27.06.2026 gegen 14:50 Uhr kam es in der Goethestraße in Grünstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter und flüchtiger Verkehrsteilnehmer streifte hierbei einen geparkten roten Pkw der Marke Mini und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro im Bereich der linken Fahrzeugfront.

Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Grünstadt

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 11:17