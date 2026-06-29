Frankenthal – First Saturday: „Fußball-WM in der Frankenthaler Innenstadt“ und Comeback des FrankenThaler

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Der nächste First Saturday am Samstag, 4. Juli steht ganz im Zeichen der Fußball-Weltmeisterschaft. Neben den beliebten zwei Stunden kostenlosem Parken in den zentralen Frankenthaler Parkhäusern – Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage, Parkhaus am Bahnhof, Parkhaus Birkenmeier/Hotel Central, City-Center-Parkhaus sowie dem Parkplatz P7 am CongressForum – locken Sonderaktionen des Einzelhandels. Eine Übersicht aller Angebote finden Interessierte unter www.frankenthal.de/innenstadt

Passend zum WM-Motto haben sich viele Händler besondere Aktionen einfallen lassen. Neben Schaufensterdekorationen mit Fahnen, Wimpeln und Spielplänen gibt es beispielsweise beim Kindersecondhandladen „Froschkönig“ in der Welschgasse passende WM-Outfits für Kinder. Bei Optik Matt am Rathausplatz können Besucher am Tischglücksrad Gutscheine gewinnen und von einem speziellen Sonnenbrillenangebot profitieren. Das Victor’s Hotel lädt wie gewohnt zu seinem Frühstücksangebot zum Sonderpreis ein. Im Restaurant „Zum Elefanten“ am Speyerer Tor werden die Achtelfinalspiele der Weltmeisterschaft übertragen – idealerweise mit deutscher Beteiligung.

Zeitgleich feiert das Brauhaus zur Post sein 25-jähriges Jubiläum mit einem großen Sommerfest, das Musik, kulinarische Genüsse und viele Überraschungen verspricht.

Comeback des FrankenThaler

Ein weiteres Highlight am „First Saturday“: der FrankenThaler, ein Gutschein in Münzform, der bei mehr als 30 Frankenthaler Einzelhändlern und Gastronomen erworben und eingelöst werden kann, feiert sein Comeback. Jeweils von 10 bis 14 Uhr lädt der City- und Stadtmarketingverein gemeinsam mit seinen Partnern vor dem Kaufhaus Birkenmeier dazu ein, den FrankenThaler kennenzulernen, direkt zu erwerben und die teilnehmenden Betriebe zu entdecken.

Für Unterhaltung und Mitmachaktionen ist ebenfalls gesorgt: Beim Torwandschießen warten attraktive Gewinne auf die Besucherinnen und Besucher. Zudem macht eine auffällig gestal-tete Ape mit LED-Werbescreen auf den FrankenThaler aufmerksam und wirbt für die teilnehmenden Betriebe. Mehr unter www.citymarketing-ft.de/aktionen

Auszeit auf neuen vertikalen Gärten

Wer vom Shopping müde geworden ist, kann sich auf einer der beiden neuen vertikalen Gärten in der Fußgängerzone ausruhen. Seit Ende vergangener Woche sind vor Fielmann in der Speyerer Straße und dem Vodafone-Shop in der Bahnhofstraße neue begrünte Sitzgelegenheiten zu finden. Sie gesellen sich zu zwei bereits 2025 aufgestellten mobilen Gärten und „City Decks“ – modernen Stadtmöbeln, die u.a. vor der ehemaligen „Ihr Platz“-Filiale zu finden sind.

Mit dem Format „First Saturday“ möchte die Stadt Frankenthal den Einkauf in der Innenstadt attraktiver gestalten und den Zugang erleichtern. Gerade in der Ferienzeit bietet das kostenfreie Parkangebot einen zusätzlichen Anreiz für einen Besuch der Innenstadt. Ziel der Initiative ist es, Frankenthals Innenstadt als lebendigen Einkaufs-, Erlebnis- und Begegnungsort nachhaltig zu stärken.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 16:08