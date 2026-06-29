Frankenthal – Besucherrekord im StrandBad – Sommerhitze sorgt für außergewöhnlichen Andrang

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – StrandBad Frankenthal. Sommerliche Temperaturen mit weit über 35 Grad, strahlender Sonnenschein und der Beginn der Sommerferien in Rheinland-Pfalz haben dem StrandBad Frankenthal am vergangenen Wochenende einen außergewöhnlichen Besucheransturm beschert. Insgesamt 16.173 Besucherinnen und Besucher nutzten von Freitag bis Sonntag die Gelegenheit, sich im kühlen Nass zu erfrischen und einen Sommertag in besonderer Atmosphäre zu genießen. Auch bei durchgehend hoher Auslastung zeigte sich das StrandBad als attraktives Ziel für zahlreiche Gäste.

Bereits am Freitagnachmittag füllte sich das StrandBad deutlich. Viele Gäste suchten angesichts der extremen Hitze Abkühlung in den Schwimmbecken oder im StrandBad-Weiher. Während die große Resonanz vereinzelt auch zu Reaktionen auf ein sehr gut gefülltes Bad in den sozialen Medien führte, zeigt die enorme Nachfrage vor allem eins: Das StrandBad ist an heißen Sommertagen eine beliebte und gern genutzte Freizeiteinrichtung der Region.

Mit 3.747 Besucherinnen und Besuchern am Freitag, 26. Juni 2026, 6.710 Gästen am Samstag, 27. Juni 2026, zugleich neuer Tagesrekord für die Saison 2026, sowie 5.716 Besucherinnen und Besuchern am Sonntag, 28. Juni 2026, wurde das bislang erfolgreichste Wochenende des Jahres verzeichnet.

Attraktivierung des StrandBads zahlt sich aus

Der anhaltend hohe Besucherzuspruch ist nicht allein auf die hochsommerlichen Temperaturen zurückzuführen. Auch die kontinuierliche Weiterentwicklung des StrandBads trägt maßgeblich zur positiven Entwicklung bei.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Die Besucherzahlen zeigen eindrucksvoll, dass sich unsere konsequente Weiterentwicklung des StrandBads auszahlt. Mit der größten Wibit-Anlage der Region, der erweiterten BeachBar, mehr Aufenthaltsqualität und vielen weiteren Verbesserungen schaffen wir ein Freizeitangebot, das Menschen aller Generationen begeistert. Das StrandBad ist heute mehr denn je ein Aushängeschild für Frankenthal und die gesamte Region.“

Insbesondere der Wibit SportsPark und die Wibit Wave erfreuen sich großer Beliebtheit und bieten zusätzlichen Freizeitspaß für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Highlights für unterschiedliche Zielgruppen: die Beachbar mit ihrem Urlaubsflair dank Cocktails und Sandstrand, sowie weitere Sonnenschirme in der Piratenbucht für die Kleinsten. Auch das Gastroteam des StrandBads war am Wochenende stark gefordert. Absolutes Highlight: die Freibad-Pommes und natürlich leckeres Eis!

Das Gesamtangebot macht das StrandBad zu einem attraktiven Treffpunkt für Familien und Erholungssuchende. Natürlich auch gerade an solch heißen Sommertagen.

Bestens vorbereitet auf den Ansturm

Das Team des StrandBads hatte sich frühzeitig auf das außergewöhnlich hohe Besucheraufkommen eingestellt und die Personalstärke nahezu verdoppelt. Dadurch konnten die Gäste trotz des großen Andrangs einen sicheren und angenehmen Aufenthalt genießen.

Insgesamt verlief das Wochenende ruhig und geordnet. Lediglich ein Zwischenfall am Samstagmittag, bei dem es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern kam, erforderte das Eingreifen der Polizei. Darüber hinaus leistete das Team des StrandBads zahlreiche Hilfeleistungen bei hitzebedingten Kreislaufproblemen sowie Insektenstichen, eben typische Begleiterscheinungen eines außergewöhnlich heißen Sommerwochenendes.

Verbesserungspotenzial zeigte sich außerhalb des Geländes bei der Verkehrssituation. Teilweise wurden Einbahnstraßenregelungen missachtet oder Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß abgestellt. Das StrandBad empfiehlt daher allen Besucherinnen und Besuchern, wenn möglich den öffentlichen Nahverkehr (Buslinie 466) oder das Fahrrad für die Anreise zu nutzen.

Bereits über 70.000 Gäste in dieser Saison

Mit dem vergangenen Wochenende wurde bereits die Marke von 70.000 Besucherinnen und Besuchern überschritten. Das ist früh in der Saison. Der Vergleich mit den Vorjahren verdeutlicht die positive Entwicklung: 2023 besuchten 73.292 Besucher das Bad, 2024 waren es bereits 92.849 und 2025 104.756 Besucher. Sollte sich das sommerliche Wetter fortsetzen, bestehen gute Chancen, den Besucherrekord aus dem vergangenen Jahr erneut zu übertreffen.

Auch beim Tagesrekord wurde am Wochenende Geschichte geschrieben: Während am 22. Juni 2025 mit 6.547 Gästen der bisherige Bestwert der vergangenen Jahre erreicht wurde, konnte dieser am Samstag, 27. Juni 2026, mit 6.710 Besucherinnen und Besuchern nochmals deutlich übertroffen werden.

„Die enorme Resonanz zeigt, dass sich die Investitionen in die Attraktivierung des StrandBads auszahlen. Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und bedanken uns bei allen Gästen für ihren Besuch sowie bei unserem gesamten Team, das an diesem außergewöhnlichen Wochenende hervorragende Arbeit geleistet hat“, so Daniel Münkel, Sachgebietsleiter Bäder.

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 16:29