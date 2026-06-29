Bensheim – Bewohner der Hasengasse bei Brand verletzt

Bensheim 7 Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Nach einem Feuer in der Hasengasse am Sonntagabend (28.06.) musste ein Bewohner mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 18:45 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Brand im EPH gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr Bensheim war umgehend vor Ort und konnte den Brand löschen. Zwei Rettungswagen und das Technische Hilfswerk unterstützen ebenfalls vor Ort.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand im Schlafzimmer des Obergeschosses ausgebrochen. Ein 60-jähriger Bewohner erlitt bei Löschversuchen eine Rauchvergiftung und kamen in ein Krankenhaus. Eine weitere Bewohnerin konnte das Haus unverletzt verlassen. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kripo betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 00:54