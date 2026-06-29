Angelbachtal – International Highland Games

Angelbachtal / Metropolregion Rhein-Neckar – Sinsheimer Erlebnisregion erneut mit Info-Stand vertreten

Bei den 18. Internationalen Highland Games in Angelbachtal ist die Sinsheimer Erlebnisregion am 12. Juli 2026 mit einem eigenen Info-Stand vertreten. Vor Ort informiert das Team über Familienausflüge, Freizeitangebote und besondere Entdeckungen in der Region. Für Kinder wird außerdem eine kleine Mitmachaktion angeboten: Beim Entenfischen ist Geschick gefragt.

Die International Highland Games in Angelbachtal zählen zu den besonderen Veranstaltungen in der Region und bieten mit schottischer Kultur, sportlichen Wettkämpfen, Musik, Marktständen und Angeboten für Kinder ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Dieses Umfeld nutzt die Sinsheimer Erlebnisregion, um Besucher auf die vielfältigen Ausflugsmöglichkeiten in Sinsheim und den umliegenden Kooperationsgemeinden aufmerksam zu machen.

Am Info-Stand erhalten Gäste Anregungen für den nächsten Familienausflug, Tipps für Freizeitaktivitäten vor der Haustür sowie Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Naturerlebnissen und weiteren Angeboten in der Erlebnisregion. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie vielseitig ein Tag in der Region gestaltet werden kann – ob mit Kindern, als Familie, mit Freunden oder als Ausflugsgast.

Veranstaltungen wie die International Highland Games zeigen, wie lebendig und vielfältig die Region ist. Sie bieten eine schöne Gelegenheit, mit Besuchern ins Gespräch zu kommen und aufzuzeigen, was es in der Sinsheimer Erlebnisregion alles zu entdecken gibt.

Mit dem Entenfischen schafft die Sinsheimer Erlebnisregion zudem ein niedrigschwelliges Angebot für Kinder und Familien. Während die Kinder ihr Glück versuchen, können sich Eltern und Begleitpersonen direkt am Stand über passende Ausflugsziele und familienfreundliche Angebote informieren.

Die Sinsheimer Erlebnisregion freut sich auf viele Begegnungen, Gespräche und kleine Entdecker am Info-Stand bei den International Highland Games in Angelbachtal.

Bild (Stadt Sinsheim): Besucher den International Highland Games in traditionellen schottischen Gewändern am Info-Stand der Sinsheimer Erlebnisregion.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026, 13:10