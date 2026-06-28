Weinheim-Lützelsachsen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Technischer Defekt an Strommast war Ursache für Stromversorgung – Der großflächige Stromausfall in Weinheim-Lützelsachsen und umliegenden Gemeinden ist beendet. Ursache war ein technischer Defekt mit einem kleineren Brand an einem Strommast. Wie MRN-News bereits berichtete, war die Stromversorgung am Sonntag kurz nach 13 Uhr ausgefallen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim war ein technischer Defekt an einem Strommast die Ursache für den Ausfall. Infolge des Defekts kam es zudem zu einem kleineren Brandgeschehen am Strommast.

Netzbetreiber behebt Störung erfolgreich

Dem zuständigen Netzbetreiber gelang es, die Störung zu beseitigen und die Stromversorgung gegen 15:45 Uhr vollständig wiederherzustellen. Damit dauerte der Ausfall knapp drei Stunden.

Wie viele Haushalte und Betriebe von dem Stromausfall betroffen waren, konnte bislang nicht beziffert werden.

Keine Verletzten bekannt

Nach derzeitigem Stand wurden bei dem technischen Defekt und dem damit verbundenen Brand keine Personen verletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 19:18