Speyer – Wenn Kunst antwortet: Erfolgreiche Vernissage der Ausstellung „Echo“ begeistert rund 120 Gäste



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Eröffnung der Ausstellung „Echo“ in der „Maxi 99“ wurde am vergangenen Donnerstagabend, den 18. Juni,

zu einem eindrucksvollen Statement für die künstlerische Präsenz des Ateliers Molemol in Speyer.

Rund 120 Besucher*innen füllten trotz tropischer Temperaturen die drei Ausstellungsräume des

Hohenfeld‘schen Hauses – ein deutliches Zeichen für das wachsende

Interesse an inklusiver Kunst und an der Auseinandersetzung mit dem

Werk des 2024 verstorbenen Speyerer Künstlers Fred Feuerstein,

dessen Arbeiten im öffentlichen Raum bis heute das Stadtbild prägen.

Die Stadt Speyer stellte die Räume für das inklusive Ausstellungsprojekt

zur Verfügung, das von Ute Wolf und Dr. Karin Bury initiiert wurde. Ute

Wolf, Naturwissenschaftlerin und Museumspädagogin, arbeitete mit

ihrem Verein Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik e.V. seit den

frühen 2000er Jahren eng mit Fred Feuerstein zusammen. Aus dieser

Zusammenarbeit entstand unter anderem das bekannte Spinnen-

Spiel-Kunstwerk im Domgarten.

Dr. Karin Bury, Malerin und Kunsthistorikerin, leitet seit 2010 die

Kreativgruppen der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt. Aus diesen

Gruppen entwickelte sich 2015 das Atelier Molemol, ein professionell

begleitetes Angebot für besonders künstlerisch begabte Erwachsene

mit Behinderung. Die Begegnung der beiden Initiatorinnen im Jahr

2025 führte schließlich zur Idee einer Ausstellung, die Feuersteins Werk

Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt gGmbH, Theodor-Heuss-Str. 1, 67346 Speyer

anlässlich seines 80. Geburtstags im Jahr 2026 nicht nur würdigen, sondern ihm neue bildhafte

Stimmen – die „Echos“ zur Seiten stellen sollte.

Mit Unterstützung von Moritz Feuerstein, Rosalie Kemmerer und Jasmin Preis, der Familie des

Künstlers, durften sich die neun „Molemols“ im Originalatelier in der Flachsgasse mit dessen

Werken vertraut machen. Aus dieser intensiven Auseinandersetzung entstanden 29 Exponate,

die in Einzel- und Gemeinschaftsarbeiten sowie inklusiven Projekten zusammen mit den

Atelierbegleitern umgesetzt wurden.

Die Molemol-Künstler*innen entwickelten jeweils eigene Zugänge zu Feuersteins Werken.

Manche Arbeiten zeigen eine direkte formale Nähe, andere greifen seine Impulse freier und

intuitiver auf. Die leuchtende Farbigkeit der „Genese-Tafeln“, von der ein Großdruck in der

Ausstellung zu sehen ist, wurde zu einem verbindenden Element vieler Molemol-Arbeiten.



Feuersteins ikonische Sonnenstrahlen und gestreifte Stelen fanden ihren Widerhall in

farbintensiven Wandobjekten aus bunt gefassten Dachlatten oder in der eindrucksvollen Arbeit

„Spielverderber“ – einer gestreiften Holzsäule, über die eine dunkle Figur schwarze Farbe gießt.

Das Werk setzt ein klares Zeichen gegen jene Kräfte, die Vielfalt und Offenheit bedrohen.

Auch die umweltkritischen Positionen Feuersteins wurden aufgenommen: Werke wie „Die

Korallen dürfen nicht sterben“, „Windrad“, „Es brennt in Afrika“ oder „Stadt“ formulieren

künstlerische Antworten auf seinen Appell zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Natur

und Gesellschaft. Großformatige Gemälde wie „Splash“ und „Dripping“ wiederum greifen die

fließenden Formen auf, die Feuerstein in Werken wie „Licht im Dunkel“ entwickelte.

Mit der Installation „Tromperd“ aus ausgemusterten Blasinstrumenten knüpften die Molemols

an Feuersteins spielerischen Umgang mit Recyclingmaterialien an und schufen eine neue,

humorvolle Spezies mit „Mundstückohren“.

Die inklusive Formation 21 Plus & Freunde unter Leitung von Norbert Hauck führte die Gäste

der Vernissage mit Gitarrenklängen, Percussion und Gesang in die Ausstellung. Die

musikalische Energie der Gruppe trug wesentlich zur offenen, lebendigen Atmosphäre des

Abends bei. Ihre Mitglieder: Norbert Hauck (Gesang und Gitarre), Tomas Hauck (Schlagzeug),

Sascha Giebfried (Cajon), Antonia Türck und Jaron Posehn (Schellenkranz).



Kulturbürgermeister Prof. Dr. Alexander Schubert eröffnete die Schau und würdigte sowohl die

Initiatorinnen als auch das Atelier Molemol und das Werk Fred Feuersteins. Die Band brachte

anschließend ordentlich Bewegung in den Raum, sodass trotz der warmen Temperaturen

spontan getanzt wurde.

In ihren Ansprachen dankten Ute Wolf und Dr. Karin Bury der Stadt Speyer, den Förderern von

der Kulturstiftung Speyer und der Josef A. Geyer-Stiftung sowie den vielen Kolleg*innen der

Lebenshilfe, die das Projekt ermöglicht hatten. Ein besonderer Dank galt dem Unternehmen

Berzel-Brezel aus Speyer für die großzügige Spende von 100 Brezeln zur Vernissage.

Dr. Karin Bury stellte anschließend die beteiligten Künstler*innen vor: Christa Bellmann, Martin

Fehr, Tobias Fehr, Roland Hagen, Simone Meinzer, Angelika Schmitt, Jürgen Stahl, Kerstin

Stetter und Eva Wünstel – neun starke Personen, die mit ihren Arbeiten eindrucksvoll zeigen,

dass das Atelier Molemol längst ein ernstzunehmender Teil der Speyerer Kunstszene ist.

Die Ausstellung „Echo“ ist noch bis Sonntag, 26. Juli 2026, jeweils donnerstags bis sonntags

von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ein barrierefreier Zugang zu den Räumen im Erdgeschoss besteht

über den Innenhof.

Alle Daten im Überblick:

Ausstellungsort: „Maxi 99“ , Ausstellungsraum der Stadt Speyer

Maximilianstraße 99, Erdgeschoss

67346 Speyer

Die „Maxi 99“ hat einen barrierefreien Nebeneingang mit Rampe.

Toiletten befinden sich im Kulturhof Flachsgasse (gegenüber).

Öffnungszeiten: bis 26. Juli 2026

Donnerstag bis Sonntag, 11 – 17 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Ansprechpartnerin: Ute Wolf, Telefon: 0176 92615097

Eintritt frei

BU: Nicht nur die Künstler*innen des Ateliers Molemol stellen ihre Werke in der

Ausstellung Echo aus. Auch die Originale des Speyerer Künstlers Fred Feuerstein sind im

„Maxi 99“ zu sehen. © Hubert Glomb, Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt

Die inklusive Band „21 Plus & Freunde“ sorgte für eine musikalische

Untermalung der Vernissage. © Sonja Paschek, Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt

Kulturbürgermeister Prof. Dr. Alexander Schubert begrüßte die Gäste der

Vernissage und würdigte das inklusive Projekt der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt und der

Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik. (Von links nach rechts: Prof. Dr. Alexander

Schubert, Dr. Karin Bury (Leiterin Atelier Molemol), Ute Wolf (Vorsitzende

Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik e.V.) © Hubert Glomb, Lebenshilfe Speyer-

Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 00:04