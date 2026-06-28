Sandhausen – Seyhan YiGit kommt an den Hardtwald

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen verpflichtet Seyhan Yigit. Der 22-jährige Außenverteidiger

wechselt vom SV Waldhof Mannheim an den Hardtwald und verstärkt künftig

die Defensive des SVS.

„Seyhan ist ein Außenverteidiger mit Potenzial, der in seiner Entwicklung noch

nicht am Ende ist“, sagt Anthony Loviso, Direktor Sport des SVS. „Er bringt Tempo

und Dynamik mit. Er kennt die Region und wird sich dadurch schnell bei uns

einfinden. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel auf dem Flügel zusätzliche

Optionen geben kann.“

In der abgelaufenen Saison kam Yigit für den SV Waldhof Mannheim in Liga und

Verbandspokal insgesamt achtmal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Zuvor

war der in Karlstadt am Main geborene Außenverteidiger für die zweite

Mannschaft des 1. FC Nürnberg aktiv, für die er in der Regionalliga Bayern kickte.

Insgesamt stehen für Yigit 16 Einsätze in der 3. Liga sowie 47 Regionalliga-Spiele zu

Buche.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SV Sandhausen“, sagt Seyhan Yigit.

„Der Verein hat große Ambitionen und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass

wir als Mannschaft erfolgreich sind. Für mich ist es wichtig, mich schnell

einzubringen, hart zu arbeiten und dem Team auf dem Platz zu helfen.“

Der 1,74 Meter große Außenverteidiger bringt internationale Erfahrung aus den

türkischen Nachwuchsnationalmannschaften mit. Von der U16 bis zur U21 lief Yigit

insgesamt 20-mal für die Türkei auf. Ausgebildet wurde er unter anderem beim FV

Karlstadt, den Würzburger Kickers, dem FC Ingolstadt, dem FC Bayern München

und dem 1. FC Nürnberg. Im Sommer 2024 wechselte er aus der zweiten

Mannschaft des FCN zum SV Waldhof Mannheim.

Mit Seyhan Yigit steht der siebte Neuzugang des SV Sandhausen für die Saison

2026/27 fest. Zuvor hatte der SVS bereits Marco Kehl-Gómez, Stefan Maderer, Mert

Tasdelen, Tim Korzuschek, Tasos Leonidis und Lukas Mazagg verpflichtet.

Quelle: SV Sandhausen 1916 e.V.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 00:08