Niederkirchen – Brutale Prügelei auf dem Weinfest

Niederkirchen / Deidesheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 00:45 Uhr auf dem Weinfest in Niederkirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zunächst zwei Frauen in einen verbalen Streit. Dabei soll eine 51-jährige Frau von einer 56-jährigen Frau geschubst worden sein und daraufhin um Hilfe gerufen haben. Daraufhin soll ein 59-jähriger Mann hinzugekommen sein und der 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch den Schlag verlor die Frau drei Zähne und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bei dem 59-Jährigen wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen eine Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 09:06