  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Flächenbrand
28.06.2026, 19:08 Uhr

Mannheim – Vegetationsbrand am Pfingstberg gelöscht – 23.000 Quadratmeter Feldfläche in Flammen

FlächenbrandMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Großeinsatz in Mannheim-Pfingstberg: Ein Vegetationsbrand nahe der A6 zerstörte rund 23.000 Quadratmeter Feldfläche. Feuerwehr konnte das Feuer löschen, verletzt wurde niemand. Der Vegetationsbrand im Mannheimer Stadtteil Pfingstberg, über den MRN-News bereits berichtet hatte, ist gelöscht. Das Feuer war am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr in einem Feldgebiet nahe der A6 ausgebrochen und hatte einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Feldfläche in Brand. Aufgrund der anhaltend hohen sommerlichen Temperaturen geht die Polizei davon aus, dass die starke Hitze die Brandentwicklung begünstigt haben könnte.

Feuerwehr verhindert weitere Ausbreitung

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, die Flammen erfolgreich unter Kontrolle zu bringen und den Brand vollständig zu löschen. Insgesamt wurden rund 23.000 Quadratmeter Vegetationsfläche beschädigt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das betroffene Feld an den Eigentümer zur weiteren Nachbereitung übergeben.

Keine Verletzten – Ursache weiterhin unklar

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit und hohen Temperaturen weisen die Einsatzkräfte erneut auf die erhöhte Wald- und Flächenbrandgefahr hin. Bereits kleinste Zündquellen können ausreichen, um trockene Vegetation in Brand zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 19:08

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      