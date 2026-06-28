Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Großeinsatz in Mannheim-Pfingstberg: Ein Vegetationsbrand nahe der A6 zerstörte rund 23.000 Quadratmeter Feldfläche. Feuerwehr konnte das Feuer löschen, verletzt wurde niemand. Der Vegetationsbrand im Mannheimer Stadtteil Pfingstberg, über den MRN-News bereits berichtet hatte, ist gelöscht. Das Feuer war am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr in einem Feldgebiet nahe der A6 ausgebrochen und hatte einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Feldfläche in Brand. Aufgrund der anhaltend hohen sommerlichen Temperaturen geht die Polizei davon aus, dass die starke Hitze die Brandentwicklung begünstigt haben könnte.

Feuerwehr verhindert weitere Ausbreitung

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, die Flammen erfolgreich unter Kontrolle zu bringen und den Brand vollständig zu löschen. Insgesamt wurden rund 23.000 Quadratmeter Vegetationsfläche beschädigt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das betroffene Feld an den Eigentümer zur weiteren Nachbereitung übergeben.

Keine Verletzten – Ursache weiterhin unklar

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit und hohen Temperaturen weisen die Einsatzkräfte erneut auf die erhöhte Wald- und Flächenbrandgefahr hin. Bereits kleinste Zündquellen können ausreichen, um trockene Vegetation in Brand zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 19:08