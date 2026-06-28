Mannheim / Heddesheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund eines hitzebedingten Gleisschadens kommt es aktuell zu erheblichen Einschränkungen auf der Straßenbahnlinie 15 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). Wegen eines hitzebedingten Gleisschadens fährt die Straßenbahnlinie 15 derzeit nur zwischen Paradeplatz und Wallstadt Ost. Zwischen Wallstadt und Heddesheim sind Ersatzbusse im Einsatz.

Nach Angaben der rnv können die Bahnen bis auf Weiteres nur zwischen Paradeplatz und Wallstadt Ost verkehren. Der Streckenabschnitt zwischen Wallstadt Ost und Heddesheim Bahnhof ist derzeit gesperrt.

Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

Die Endhaltestelle Heddesheim Bahnhof kann aktuell nicht von der Straßenbahn bedient werden. Für die betroffenen Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Die rnv bittet Fahrgäste, mehr Reisezeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Betriebslage zu informieren.

Die hohen Temperaturen führen derzeit im gesamten Verkehrsgebiet der rnv immer wieder zu Beeinträchtigungen der Infrastruktur. Insbesondere Gleisverformungen können aus Sicherheitsgründen Einschränkungen im Bahnverkehr erforderlich machen.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 21:18