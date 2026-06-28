RHB: Betrieb auf der Linie 9X weiterhin beeinträchtigt | längere Reisezeit einplanen – Die Linie 9X zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen bleibt wegen einer hitzebedingten Gleisverformung beeinträchtigt. Die rnv warnt vor Verspätungen, Ausfällen und längeren Fahrzeiten.

Die Beeinträchtigung der Strecke der Linie 9X zwischen Bad Dürkheim Bahnhof und Hans-Warsch-Platz wird voraussichtlich noch am morgigen Montag, 29. Juni, bestehen bleiben. Grund ist eine hitzebedingte Verformung des Gleises. Die rnv plant eine Reparatur der Strecke im Laufe des Tages mit voraussichtlich sinkenden Temperaturen.

Fahrgäste auf der RHB-Strecke müssen am Montag, 29. Juni, weiterhin mit Ausfällen und Verspätungen sowie einer deutlichen Verlängerung der Reisezeit rechnen.

Es kommt derzeit auch im übrigen Verkehrsgebiet zu Verspätungen und Ausfällen. Die rnv empfiehlt ihren Fahrgästen, in den nächsten Tagen nur notwendige Fahrten zu unternehmen oder Fahrten nach Möglichkeit auf die Morgenstunden zu verlagern, da es insbesondere am Nachmittag zu Einschränkungen kommen kann. Zudem werden Fahrgäste gebeten, sich vor Fahrtantritt über www.rnv-online.de oder die start.info App zur aktuellen Betriebslage zu informieren.

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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 20:48