Bad Dürkheim / Ludwigshafen | Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Nachrichten für Fahrgäste der Rhein-Haardtbahn: Die Strecke der Linie 9X zwischen Bad Dürkheim Bahnhof und Hans-Warsch-Platz ist nach der Gleisverwerfung wieder weitgehend regulär befahrbar.

Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) mitteilt, besteht die beschädigte Gleisstelle zwar weiterhin, durch einen eingerichteten Gleiswechsel können die Bahnen den betroffenen Streckenabschnitt jedoch inzwischen wieder in beiden Fahrtrichtungen passieren.

Trotz der Entspannung müssen Fahrgäste auch weiterhin mit Verspätungen, einzelnen Fahrtausfällen sowie deutlich verlängerten Reisezeiten rechnen. Die rnv weist darauf hin, dass sich die Einschränkungen nicht nur auf die Rhein-Haardtbahn beschränken. Auch im übrigen Verkehrsgebiet kann es derzeit zu Verzögerungen und Ausfällen kommen.

Die Verkehrsgesellschaft empfiehlt, in den kommenden Tagen nur notwendige Fahrten zu unternehmen oder diese – wenn möglich – in die Morgenstunden zu verlegen. Besonders in den Nachmittagsstunden können weiterhin betriebliche Einschränkungen auftreten.

Vor Fahrtantritt sollten sich Fahrgäste über die aktuelle Betriebslage informieren.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 10:52