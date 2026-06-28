Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Gerade an heißen Sommertagen ist eine entspannte Mittagspause Gold wert. Im Turmrestaurant im Ebertpark erwartet die Gäste vom 29. Juni bis 3. Juli 2026, jeweils von 12:00 bis 16:00 Uhr, ein abwechslungsreicher Mittagstisch mit frisch zubereiteten Gerichten und saisonalen Zutaten.

Besonders angenehm: Die Gasträume des Turmrestaurants sind vollständig klimatisiert und bieten auch bei sommerlichen Temperaturen eine wohltuende Abkühlung. So lässt sich die Mittagspause in stilvollem Ambiente ganz entspannt genießen – ob mit Kolleginnen und Kollegen, Geschäftspartnern oder Freunden.

Der Mittagstisch vom 29. Juni bis 3. Juli 2026

Wassermelonen-Gurkensalat

mit Schafskäse, Blattsalat und knuspriger Focaccia

Würzige Pasta

mit frischem Spinat, Tomaten und gezupfter Burrata

Geschnetzelte Kalbsleber

in cremiger Dijon-Senf-Sauce mit knusprigen Bratkartoffeln

Der Küchenchef empfiehlt – Saisonale Genussmomente

Neben dem beliebten Mittagstisch hält das Küchenteam des Turmrestaurants im Ebertpark in dieser Woche wieder besondere Empfehlungen bereit. Küchenchef und Team setzen dabei auf hochwertige Zutaten, saisonale Produkte und raffiniert abgestimmte Aromen – ideal für alle, die sich kulinarisch etwas Besonderes gönnen möchten.

Pfifferlings-Crèmesuppe

Feine Crèmesuppe aus aromatischen Pfifferlingen, samtig aufgezogen und mit frischem Schnittlauch verfeinert. Knusprige Croûtons sorgen für den perfekten Biss und runden die Suppe harmonisch ab.

Lauwarmer Pulposalat

Zart gegarter Pulpo, lauwarm serviert mit Paprika, Staudensellerie und Kirschtomaten. Eine feine Aioli verleiht dem mediterranen Gericht seine cremig-würzige Note.

Hausgemachte Kalbsfrikadellen

Saftig gebratene Kalbsfrikadellen aus eigener Herstellung treffen auf cremige Rahmpfifferlinge und zarte Spinatknödel. Ein herzhaftes Gericht mit saisonalem Charakter und feiner Abstimmung.

Für Fleischliebhaber: Rib-Eye-Steak (mindestens 350 Gramm)

Ein saftig gebratenes Rib-Eye-Steak mit aromatischem Fettauge und feiner Marmorierung. Serviert wird es mit würziger Pfefferrahmsauce, buntem Pfannengemüse und knusprigen Turmpommes – ein echter Klassiker für Steakfreunde.

Ob leichter Sommersalat, mediterrane Spezialität oder herzhaftes Steak – die Empfehlungen des Küchenchefs bieten für jeden Geschmack das passende Gericht und machen den Besuch im Turmrestaurant im Ebertpark zu einem besonderen Genusserlebnis.

Das Küchenteam legt großen Wert auf Frische, Qualität und abwechslungsreiche Gerichte. Der wöchentlich wechselnde Mittagstisch sorgt dafür, dass Stammgäste ebenso wie Erstbesucher immer wieder neue kulinarische Highlights entdecken können.

Wer eine entspannte Mittagspause mit gutem Essen, freundlichem Service und angenehmen Temperaturen verbringen möchte, findet im Turmrestaurant im Ebertpark den passenden Ort. Das Restaurant freut sich auf Ihren Besuch und wünscht allen Gästen einen genussvollen Start in die neue Woche.

Öffnungszeiten Mittagstisch:

Montag bis Freitag | 12:00 bis 16:00 Uhr

MRN-News wünscht guten Appetit!

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 20:03