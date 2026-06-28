Ludwigshafen – Auto überschlägt sich

Ludwigshafen – Oppau – Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstagabend kam ein Pkw-Fahrer im Ludwigshafener Stadtteil Oppau aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verursachte einen Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer die Horst-Schork-Straße und bog nach rechts in die Friesenheimer Straße ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stein. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2026, 09:01