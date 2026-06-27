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Sportlerehrung
27.06.2026, 10:54 Uhr

SÜW – Hunderte Gäste bei Sportlerehrung des Landkreises SÜW – Ehre, wem Ehre gebührt!

Sportlerehrung
Bei der Sportlerehrung des Landkreises SÜW 2026

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Einmal jährlich werden traditionell die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Landkreises Südliche Weinstraße geehrt. Landrat Dietmar Seefeldt hatte deswegen am Dienstag, 23. Juni, in den Hohenstaufensaal Annweiler geladen. Rund 300 Gäste sind gekommen. Ehrenmedaillen und Urkunden überreichte der Landrat für sportliche Erfolge innerhalb des vergangenen Jahres. Er gratulierte den Anwesenden zu ihren außerordentlichen Leistungen.

„Die geehrten Sportlerinnen und Sportler haben in ihrem jeweiligen Feld bemerkenswerte Erfolge erzielt und sind damit in gewisser Weise auch ein Aushängeschild für unseren Landkreis“, so Landrat Dietmar Seefeldt und fügte hinzu: „Sport, gerade auf hohem Niveau oder im Leistungsbereich, braucht immer auch das Ehrenamt, ein unterstützendes Umfeld wie Familie, Freundinnen und Freunde oder Trainerinnen und Trainer.“ Bei ihnen bedankte sich der Landrat ebenso wie den Helferinnen der Kreisverwaltung sowie bei den Mitgliedern des VfB Annweiler, die die Veranstaltung bewirteten.

Der Landrat sieht im Sport weit mehr als Bewegung: „Er ist eine Investition in unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität. Regelmäßige körperliche Aktivität stärkt nicht nur Herz und Kreislauf, sondern fördert auch das seelische Wohlbefinden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb ist es unser gemeinsames Ziel, gute Rahmenbedingungen für Sport und Bewegung zu schaffen – für Menschen jeden Alters. Denn wer sich bewegt, lebt gesünder und gewinnt ein Stück Lebensqualität.“

Wer wurde geehrt?
Gemäß den Sportlerehrungsrichtlinien des Landkreises Südliche Weinstraße ist eine Ehrung im Rahmen dieser Veranstaltung möglich unter anderem bei Erfolgen bei Pfalzmeisterschaften, Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, Deutschen- und Europameisterschaften sowie bei Regionalmeisterschaften und Landeswettbewerben bei Jugend trainiert für Olympia.

In diesem Jahr wurden 40 Bronzeehrungen, 26 Silberehrungen und acht Goldehrungen vorgenommen.

Eine Auszeichnung „Gold“ erhielten Benjamin Rebholz aus Siebeldingen, Deutscher Meister im Paratischtennis der Senioren, vom TV Albersweiler e.V., Eva Herbold vom Leichtathletik Club Oberhaardt, Deutsche Meisterin im Triathlon (Langdistanz), Frank Dobler vom Schützenverein Herxheim, Deutscher Meister im Sportschießen (Zimmerstutzen), das Team „Herren III & Damen III“ vom Schützenverein Herxheim, Deutsche Meister im Sportschießen (Zimmerstutzen und Armbrust), Horst Weber, Weltmeister im LSW-Spezialsport | „Schleuderballwurf“, Sandra Fahrnschon, Weltmeisterin im LSW-Spezialsport | „Einarmig Gewichtewurf-Dreikampf“ und Regina Rieger, Deutsche Meisterin im Berglauf (alle drei vom TV Maikammer-Alsterweiler) sowie Laya Manz vom RSC Neustadt, als Deutsche Meisterin im Cyclocross.

Eine besondere Ehrung ging an Hilde Nuber vom TSV Annweiler, die in diesem Jahr im stolzen Alter von 86 Jahren als erste Frau überhaupt zum 50. Mal das Deutsche Sportabzeichen absolvierte. Darüber hinaus ist sie bereits seit 40 Jahren als Prüferin für die Abnahme des Sportabzeichens verantwortlich. Landrat Dietmar überreichte Hilde Nuber einen Sonderpreis, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Bildunterschrift: Die durch Landrat Dietmar Seefeldt (2. von links) ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler. Foto: Dieter Hammann
Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 10:54

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