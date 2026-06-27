Speyer – Stadtrat verabschiedet Resolution zum Erhalt der Industriestandorte



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Stadtrat der Stadt Speyer hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 25. Juni 2026, einstimmig und fraktionsübergreifend die von der Stadtverwaltung eingebrachte Resolution zum Erhalt der Industriestandorte in Speyer verabschiedet. Darin stellt er sich geschlossen an die Seite der Beschäftigten von MANN+HUMMEL und TE Connectivity und richtet Forderungen an die Unternehmensleitungen sowie an die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Bundesregierung.

Anlass sind die angekündigten Veränderungen an den Speyerer Standorten der beiden Unternehmen. Innerhalb weniger Wochen wurde bekannt, dass bei MANN+HUMMEL und TE Connectivity insgesamt rund 1.230 Industriearbeitsplätze betroffen sind. Damit steht nahezu jeder vierte Arbeitsplatz im Verarbeitenden Gewerbe der Stadt auf dem Spiel.

„Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, Familien und Lebensentwürfe. Der Stadtrat steht ohne Wenn und Aber an der Seite der Beschäftigten, die über viele Jahre und Jahrzehnte mit ihrer Arbeit zum Erfolg dieser profitabel wirtschaftenden Unternehmen und zur Stärke unseres Industriestandorts beigetragen haben“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler

Mit der Resolution fordert der Stadtrat die Unternehmensleitungen von MANN+HUMMEL und TE Connectivity auf, die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen ergebnisoffen und auf Augenhöhe zu führen, mögliche Optionen zu den angekündigten Standortentscheidungen ernsthaft zu prüfen und ihrer Verantwortung gegenüber den Beschäftigten und dem Standort Speyer gerecht zu werden.

Zugleich wird an die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Bundesregierung appelliert, die Bemühungen um den Erhalt industrieller Wertschöpfung und guter Arbeitsplätze aktiv zu unterstützen. In der Resolution wird betont, dass langfristige Industriepolitik sich auch vor Ort entscheidet, in Städten wie Speyer.

Bereits im Mai hatte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler Bundeskanzler Friedrich Merz zu einem Austausch mit Beschäftigten, Betriebsräten, Gewerkschaften, Unternehmensvertretungen und kommunal Verantwortlichen nach Speyer eingeladen. Ziel des Gesprächs soll es sein, die Auswirkungen des Strukturwandels in der Automobilzulieferindustrie sowie die Erwartungen an die Bundespolitik unmittelbar vor Ort zu erörtern.

Inzwischen liegt eine Antwort aus dem Bundeskanzleramt vor. Der wirtschafts- und finanzpolitische Berater des Bundeskanzlers, Dr. Levin Holle, verweist darin auf die strukturellen Herausforderungen der Automobilindustrie sowie auf verschiedene Maßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Einen persönlichen Austausch des Bundeskanzlers in Speyer stellt er mit Verweis auf die Vielzahl betroffener Unternehmen und Regionen derzeit nicht in Aussicht.

Die Stadt Speyer hat daraufhin ihre Einladung an Bundeskanzler Friedrich Merz nochmals bekräftigt. „Wenn Speyer exemplarisch für die Herausforderungen der deutschen Industrie steht, dann bietet gerade unser Standort die Möglichkeit, mit den betroffenen Menschen unmittelbar ins Gespräch zu kommen. Politische Verantwortung zeigt sich dort, wo zugehört wird und wo Sorgen der Menschen Gehör finden“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Die Stadt Speyer unterstützt ebenfalls das Engagement der Beschäftigtenvertretungen und Gewerkschaften, die für Samstag, 29. August 2026, eine Aktion zum Industriestandort Speyer angekündigt haben. Die Stadt sieht darin ein weiteres Zeichen für die breite Solidarität und den gemeinsamen Einsatz für den Erhalt industrieller Arbeitsplätze in Speyer.

„Speyer ist ein starker Wirtschafts- und Industriestandort mit einer langen Tradition. Wir stehen an der Seite der Beschäftigten und setzen uns gemeinsam mit allen Beteiligten dafür ein, diesen in unserer Stadt zu sichern und die Zukunft unseres Standorts aktiv zu gestalten“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 10:51