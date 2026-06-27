  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

    Wichtige Infos, Mitteilungen, News, Berichte und Termine aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz in Bild, Text und Videos

Dom
27.06.2026, 10:51 Uhr

Speyer – Stadtrat verabschiedet Resolution zum Erhalt der Industriestandorte

Dom
Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Stadtrat der Stadt Speyer hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 25. Juni 2026, einstimmig und fraktionsübergreifend die von der Stadtverwaltung eingebrachte Resolution zum Erhalt der Industriestandorte in Speyer verabschiedet. Darin stellt er sich geschlossen an die Seite der Beschäftigten von MANN+HUMMEL und TE Connectivity und richtet Forderungen an die Unternehmensleitungen sowie an die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Bundesregierung.

Anlass sind die angekündigten Veränderungen an den Speyerer Standorten der beiden Unternehmen. Innerhalb weniger Wochen wurde bekannt, dass bei MANN+HUMMEL und TE Connectivity insgesamt rund 1.230 Industriearbeitsplätze betroffen sind. Damit steht nahezu jeder vierte Arbeitsplatz im Verarbeitenden Gewerbe der Stadt auf dem Spiel.

„Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, Familien und Lebensentwürfe. Der Stadtrat steht ohne Wenn und Aber an der Seite der Beschäftigten, die über viele Jahre und Jahrzehnte mit ihrer Arbeit zum Erfolg dieser profitabel wirtschaftenden Unternehmen und zur Stärke unseres Industriestandorts beigetragen haben“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler

Mit der Resolution fordert der Stadtrat die Unternehmensleitungen von MANN+HUMMEL und TE Connectivity auf, die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen ergebnisoffen und auf Augenhöhe zu führen, mögliche Optionen zu den angekündigten Standortentscheidungen ernsthaft zu prüfen und ihrer Verantwortung gegenüber den Beschäftigten und dem Standort Speyer gerecht zu werden.

Zugleich wird an die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Bundesregierung appelliert, die Bemühungen um den Erhalt industrieller Wertschöpfung und guter Arbeitsplätze aktiv zu unterstützen. In der Resolution wird betont, dass langfristige Industriepolitik sich auch vor Ort entscheidet, in Städten wie Speyer.

Bereits im Mai hatte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler Bundeskanzler Friedrich Merz zu einem Austausch mit Beschäftigten, Betriebsräten, Gewerkschaften, Unternehmensvertretungen und kommunal Verantwortlichen nach Speyer eingeladen. Ziel des Gesprächs soll es sein, die Auswirkungen des Strukturwandels in der Automobilzulieferindustrie sowie die Erwartungen an die Bundespolitik unmittelbar vor Ort zu erörtern.

Inzwischen liegt eine Antwort aus dem Bundeskanzleramt vor. Der wirtschafts- und finanzpolitische Berater des Bundeskanzlers, Dr. Levin Holle, verweist darin auf die strukturellen Herausforderungen der Automobilindustrie sowie auf verschiedene Maßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Einen persönlichen Austausch des Bundeskanzlers in Speyer stellt er mit Verweis auf die Vielzahl betroffener Unternehmen und Regionen derzeit nicht in Aussicht.

Die Stadt Speyer hat daraufhin ihre Einladung an Bundeskanzler Friedrich Merz nochmals bekräftigt. „Wenn Speyer exemplarisch für die Herausforderungen der deutschen Industrie steht, dann bietet gerade unser Standort die Möglichkeit, mit den betroffenen Menschen unmittelbar ins Gespräch zu kommen. Politische Verantwortung zeigt sich dort, wo zugehört wird und wo Sorgen der Menschen Gehör finden“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Die Stadt Speyer unterstützt ebenfalls das Engagement der Beschäftigtenvertretungen und Gewerkschaften, die für Samstag, 29. August 2026, eine Aktion zum Industriestandort Speyer angekündigt haben. Die Stadt sieht darin ein weiteres Zeichen für die breite Solidarität und den gemeinsamen Einsatz für den Erhalt industrieller Arbeitsplätze in Speyer.

„Speyer ist ein starker Wirtschafts- und Industriestandort mit einer langen Tradition. Wir stehen an der Seite der Beschäftigten und setzen uns gemeinsam mit allen Beteiligten dafür ein, diesen in unserer Stadt zu sichern und die Zukunft unseres Standorts aktiv zu gestalten“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 10:51

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      