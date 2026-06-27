Speyer – 15 Jahre Früherziehungs-Angebote der Dommusik Musikgarten und Vokale Früherziehung



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 15 Jahren begleitet der Musikgarten der Speyerer Dommusik Kinder und ihre Familien auf den ersten Schritten in die Welt der Musik. Von Beginn an leitet Petra Niopek den Musikgarten mit großer Leidenschaft und fachlicher Kompetenz.

Was im Jahr 2011 begann, hat sich zu einem festen Bestandteil der musikalischen Bildungsarbeit der Speyerer Dommusik entwickelt. Generationen von Kindern haben hier gemeinsam mit ihren Eltern Musik erlebt, gesungen, getanzt, geklatscht und spielerisch erste Erfahrungen mit Rhythmus und Klang gesammelt. Der Musikgarten fördert dabei nicht nur die musikalische Entwicklung, sondern stärkt auch Wahrnehmung, Sprache, Motorik und das soziale Miteinander. Neben der musikalischen Bildung stehen daher auch gemeinsame Aktivitäten auf dem Programm, wie beispielsweise Besuche bei Angeboten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dem Kinder- und Jugendtheater Speyer.

Die Musikgarten-Kurse richten sich an Kinder bis etwa 3,5 Jahre und können bereits ab einem Alter von 12 Monaten gemeinsam mit einem Elternteil besucht werden. In kleinen Gruppen entdecken die Kinder durch Singen, Tanzen, Spiele und einfache Instrumente spielerisch die Welt der Klänge – ohne Leistungsdruck. Für Kinder ab etwa 3,5 Jahren bis zum Vorschulalter gibt es die Vokale Früherziehung, in der sie gemeinsam musikalische Grundlagen wie Rhythmus, Tonhöhe und Dynamik kennenlernen. Nach der Vokalen Früherziehung können die Kinder im letzten Kindergartenjahr oder in der ersten Klasse in den C-Chor der Domsingschule wechseln. Eine Anmeldung für die Kurse des „Musikgarten“ für Kinder ab einem Jahr mit einem Elternteil und der „Vokalen Früherziehung“ für Kinder ab drei Jahre sind für das kommende zweite Halbjahr noch bis zum 25. August möglich.

Mit viel Einfühlungsvermögen schafft Petra Niopek einen Raum, in dem Kinder Musik ganzheitlich erleben können. Durch Lieder, Bewegungsspiele, Instrumente und musikalische Rituale entdecken die Jüngsten ihre Freude an der Musik und entwickeln ein natürliches Gespür für Melodie und Rhythmus. Viele Kinder, die einst im Musikgarten ihre ersten musikalischen Erfahrungen machten, sind heute in den Kinder- und Jugendchören der Speyerer Dommusik aktiv. „Musik verbindet Menschen von Anfang an“, betont Petra Niopek. „Es ist immer wieder schön zu erleben, wie Kinder durch Musik wachsen, Selbstvertrauen gewinnen und gemeinsam mit ihren Familien unvergessliche Momente erleben.“



Nach einer Chorleiterausbildung, der Ausbildung zur C-Kirchenmusikerin sowie zahlreichen musikpädagogischen Fortbildungen führte Niopeks Weg über die Arbeit in einer Kindertagesstätte zur Speyerer Dommusik. Musik begleitet sie seit ihrer Kindheit. Aufgewachsen in einer musikbegeisterten Großfamilie, sang sie bereits als Jugendliche im Gospelchor und erlernte Klavier und Mandoline. Die Begegnung mit der Kirchenmusik in der Kantorei der Diözese Speyer weckte schließlich ihre besondere Leidenschaft für das gemeinsame Singen. Getreu ihrem persönlichen Motto des lebenslangen Lernens absolvierte sie in den vergangenen Jahren zusätzlich ein Fernstudium der Kleinkindpädagogik. Diese Qualifikation hilft ihr heute dabei, die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes noch besser wahrzunehmen und zu fördern.

Auf die vergangenen 15 Jahre blickt Petra Niopek gerne zurück. Vor allem aber freut sie sich auf die Zukunft – und auf viele weitere Kinder, die im Musikgarten der Speyerer Dommusik ihre ersten musikalischen Erfahrungen sammeln und vielleicht eines Tages selbst in den Chören des Doms singen werden. „Mit ihrem langjährigen Einsatz hat Petra Niopek wesentlich dazu beigetragen, dass der Musikgarten zu einer festen Institution in Speyer geworden ist“, sagt Domkapellmeister Markus Melchiori. „Die Speyerer Dommusik blickt mit großer Dankbarkeit auf 15 erfolgreiche Jahre Musikgarten zurück. Wir machen dieses Angebot weil wir glauben, dass musikalische Bildung bereits im frühen Kindesalter beginnen kann und eine Chance bietet, Kindern und Familien einen lebendigen Zugang zur Musik zu eröffnen.“

Wichtiger Bestandteil des Erfolgs ist auch das besondere Umfeld der Dommusik. Die Kurse finden im Haus der Kirchenmusik statt, wo aus nahezu jedem Raum Musik erklingt. Die unmittelbare Nähe zum Speyerer Dom verleiht dem Ort eine besondere Atmosphäre, die Kinder und Eltern gleichermaßen spüren.

Weitere Infos unter: www.dommusik-speyer.de

Bildunterschriften:

Petra Niopek © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry

Schnupperprobe für den Nachwuchs mit Domkantor Joachim Weller und Musikpädagogin Petra Niopek © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 23:46