Sinsheim – TSG verleiht Keeper Nahuel Noll nach Paderborn

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim gibt Torhüter Nahuel Noll für die anstehende Saison per Leihe an Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn ab. Der 23-jährige Deutsch-Spanier, der seinen Vertrag bei der TSG im vergangenen Sommer langfristig verlängert hatte, hatte in der abgelaufenen Saison als Leihspieler mit dem Zweitligisten Hannover 96 bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg gekämpft.

Für den nächsten Spieler aus der TSG-Akademie wird sich in der neuen Saison der Bundesliga-Traum erfüllen. Nahuel Noll dürfte dank seines Wechsels nach Paderborn bald in der Beletage auflaufen: „Nahuel hat sich in seiner zweiten Zweitliga-Saison erneut gesteigert und wäre als Stammkeeper bei Hannover 96 fast schon in die Bundesliga aufgestiegen“, sagt Paul Pajduch, Sportdirektor Lizenzmannschaft bei der TSG Hoffenheim, über den 1,91 Meter großen Noll, der als moderner Torhüter mit einer sehr guten Spieleröffnung und starkem Passspiel gilt. „Wir sind gemeinsam überzeugt davon, dass die Leihe zum Erstliga-Aufsteiger nun genau der richtige Schritt ist, um sich Woche für Woche auf höchstem Niveau zu messen. Der SC Paderborn ist zudem bekannt dafür, dass sich Spieler in seinem Umfeld entwickeln können. Nahuel kann dort die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen, um sich so für noch höhere Aufgaben zu empfehlen und hoffentlich dem Leihverein dabei unterstützen kann, die sportlichen Ziele zu erreichen.“

Nahuel Noll wechselte im Sommer 2019 aus der Jugend des TSV 1860 München in die TSG-Akademie und lief dort zunächst für die U17 der Hoffenheimer auf. Ab 2022 gehörte der heute 23 Jahre alte Torwart dann zum TSG-Profikader und absolvierte in dieser Zeit 64 Spiele für die Hoffenheimer U23. In der Saison 2024/25 war Noll an den Zweitligisten Greuther Fürth ausgeliehen, absolvierte dort 31 Pflichtspiele. In der vergangenen Spielzeit bestritt der Torhüter alle 34 Zweitligapartien und ein Pokalduell für Hannover 96.

Für die deutsche U20-Nationalmannschaft stand Noll sechsmal auf dem Rasen und war 2025 Teil des EM-Kaders der deutschen U21, die in der Slowakei ins Finale einzog.

Quelle TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 08:25