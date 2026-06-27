Schwetzingen – Nachtrag: Stromausfall

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es am späten Freitagabendim Bereich Schwetzingen und der Nachbargemeinde Oftersheim zu einem großflächigen Stromausfall. Gegen 03:45 Uhr konnte der Netzbetreiber die Stromversorgung letztlich wieder vollständig herstellen. Vom Ausfall betroffen waren ca. 24.000 Menschen. Ursächlich für den Stromausfall war ein technischer Defekt im Schwetzinger Umspannwerk.
Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 09:04