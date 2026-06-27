  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

    Wichtige Infos, Mitteilungen, News, Berichte und Termine aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz in Bild, Text und Videos

27.06.2026, 8:59 Uhr

Neustadt – SPD Neustadt: Stadtspitze trägt Verantwortung für enorme Kostensteigerungen

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. 300 tausend Euro mehr für das Gebäude Konrad-Adenauer-Straße 10, eine halbe Million mehr für die Stadionsanierung, 400 tausend mehr für die Pestalozzi-Kita und zwei Millionen mehr für das Feuerwehrgerätehaus in Lachen-Speyerdorf. Das sind nur einige der Beispiele bei denen die Stadtverwaltung den städtischen Gremien erhebliche Kostensteigerungen vorlegen mussten. „Und die meisten Projekten mit erheblicher Zeitverzögerung“, kommentiert Pascal Bender, der Fraktionsvorsitzende der SPD diese Entwicklung. „Und natürlich liegt es aus Sicht der Stadtspitze nicht an den Planungen oder dem Baumanagement der Stadt, sondern an einer Vielzahl von Gründen, für die niemand in der Stadtspitze die Verantwortung trägt. Wer übernimmt die Verantwortung für die Kostensteigerungen und Zeitverzüge?“, fragt Marc-Finn Klein, Co-Vorsitzender des SPD Ortsvereins Neustadt. Kostensteigerungen bei Baupreisen seien zwar tatsächlich zu beobachten, bei den städtischen Projekten seien diese aber auch auf sehr lange Umsetzungszeiten wichtiger Projekte zurück zu führen. „Wer übernimmt bei den städtischen Projekten die Planungskoordination und die Projektsteuerung und stellt das Controlling sicher?“, möchte Klein wissen. Die aktuelle Stadtspitze sei den Bürgerinnen und Bürgern als „Expertenführung“ präsentiert worden. Vor dem Hintergrund der Situation städtischer Bauprojekte bestünden doch starke Zweifel an dieser Selbstwahrnehmung, so die SPD. Für einen effizienten Umgang mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger ist für Klein und Bender klar: „Wir fordern die Stadt dazu auf, die Maßnahmenplanung und das Projektmanagement so aufzustellen, dass Projekt zügig und im Rahmen der kalkulierten Kosten umgesetzt werden, wie das auch die Fraktion der SPD im Stadtrat seit Jahren fordert.“
Quelle: SPD Neustadt

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 08:59

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      