Metropolregion – Nicht nur die Pflanzen gießen sondern auch an die Tiere beim Bewässern denken

Mannheim / Heidelberg / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Lebenswichtig bei Sommerhitze: Tiere brauchen ausreichend Wasser!

Steigende Temperaturen und immer häufigere Hitzeperioden stellen nicht nur für Menschen eine Belastung dar. Auch Haus-, Nutz- und Wildtiere leiden unter den Auswirkungen extremer Wärme. Eine ausreichende Versorgung mit frischem Wasser ist deshalb eine der wichtigsten Maßnahmen, um Tiere während heißer Sommertage zu schützen.

Wasser erfüllt im Organismus zahlreiche lebenswichtige Funktionen. Es reguliert die Körpertemperatur, unterstützt den Stoffwechsel und sorgt dafür, dass Organe und Kreislauf reibungslos arbeiten können. Bereits ein geringer Flüssigkeitsmangel kann bei Tieren zu gesundheitlichen Problemen führen. Zu den ersten Anzeichen gehören Mattigkeit, Appetitlosigkeit und Kreislaufbeschwerden. In schweren Fällen drohen Dehydrierung, Organversagen und sogar der Tod.

Besonders gefährdet sind junge, alte oder kranke Tiere. Aber auch Wildtiere finden in trockenen Sommern oft nur schwer natürliche Wasserquellen. Vögel, Igel, Eichhörnchen, Insekten und viele andere Arten sind daher auf zusätzliche Trinkmöglichkeiten angewiesen. Eine flache Wasserschale im Garten, auf dem Balkon oder vor dem Haus kann bereits einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz leisten.

Auch Haustierhalter tragen eine besondere Verantwortung. Hunde, Katzen, Kaninchen und andere Heimtiere sollten jederzeit Zugang zu frischem Wasser haben. Die Trinkgefäße müssen regelmäßig gereinigt und bei hohen Temperaturen mehrmals täglich neu befüllt werden. Bei Spaziergängen oder Ausflügen sollte stets ausreichend Wasser für die Tiere mitgeführt werden.

In der Landwirtschaft ist eine kontinuierliche Wasserversorgung ebenfalls unverzichtbar. Rinder, Pferde, Schafe und andere Nutztiere benötigen bei Hitze deutlich größere Wassermengen als üblich. Saubere Tränken und schattige Aufenthaltsbereiche helfen dabei, Hitzestress zu reduzieren und das Wohlbefinden der Tiere zu sichern.

Jeder Mensch kann mit einfachen Mitteln dazu beitragen, Tieren durch heiße Sommertage zu helfen. Frisches Wasser bereitzustellen kostet wenig Aufwand, kann jedoch für viele Tiere überlebenswichtig sein. Gerade in Zeiten zunehmender Wetterextreme ist diese kleine Geste ein wichtiger Beitrag zum Tier- und Naturschutz.

Denn Wasser bedeutet im Sommer weit mehr als Erfrischung – es bedeutet Leben.

Einfache Tiertränken aus vorhandenen Materialien

Wer Tieren in den Sommermonaten helfen möchte, benötigt dafür keine aufwendige Ausstattung. Oft reichen bereits vorhandene Gegenstände aus Haushalt und Garten aus, um eine sichere Trinkstelle einzurichten.

Für Vögel eignen sich flache Untersetzer von Blumentöpfen, Keramikschalen oder ausgediente Backformen. Wichtig ist, dass die Wasserhöhe gering bleibt und die Gefäße regelmäßig gereinigt werden. Einige Steine im Wasser bieten zusätzlichen Halt und ermöglichen auch Insekten einen gefahrlosen Zugang.

Igel und andere Kleinsäuger nehmen Wasser gerne aus stabilen Futterschüsseln, flachen Eimern oder robusten Kunststoffwannen auf. Die Tränken sollten möglichst im Schatten stehen, damit sich das Wasser nicht zu stark erwärmt.

Auch alte Holztröge, ausgediente Zinkwannen oder Mörtelkübel können als größere Tiertränken für Wild- und Nutztiere dienen. Dabei sollte stets darauf geachtet werden, dass Tiere problemlos ein- und aussteigen können. Steine, Holzstücke oder flache Uferbereiche verhindern, dass kleinere Tiere in tiefem Wasser in Gefahr geraten.

Foto: verschiedene Tiertränken, KI generiert

Quelle: kiRBE

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 15:32