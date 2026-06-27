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27.06.2026, 9:01 Uhr

Mannheim – Prof. Dr. Dr. med. Fabian Hauck neuer Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsmedizin

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Prof. Dr. Dr. med. Fabian HauckBildrechte: Stadt Mannheim
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Professor Hauck ist ausgewiesener Experte für pädiatrische Immunologie, seltene Erkrankungen und zelluläre Therapien | Amtsantritt zum 1. Juli 2026 an | Berufung auf die W3-Professur „Allgemeine Kinderheilkunde“ an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | Großer Dank an PD Dr. med. Matthias Dürken für die kommissarische Leitung

Die Universitätsmedizin Mannheim gewinnt einen international ausgewiesenen Spezialisten für Kinder- und Jugendmedizin: Prof. Dr. Dr. med. Fabian Hauck übernimmt zum 1. Juli 2026 die Position als Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Zugleich wird er auf die W3-Professur „Allgemeine Kinderheilkunde“ an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg berufen. Nach rund drei Jahren Vakanz wird die Klinik damit wieder dauerhaft ärztlich geleitet.

Prof. Hauck kommt vom Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dort leitet er bislang die Abteilung für Pädiatrische Immunologie und Zelluläre Therapie einschließlich des Labors für immunologische Diagnostik. Die Abteilung zählt mit rund 600 Patientinnen und Patienten zu den größten pädiatrisch-immunologischen Einrichtungen in Deutschland und Europa.

„Mit Prof. Dr. Dr. med. Fabian Hauck gewinnen wir einen herausragenden Arzt und Wissenschaftler für die Universitätsmedizin Mannheim und den Verbund mit dem Universitätsklinikum Heidelberg“, sagt Prof. Dr. Maurice Stephan Michel, Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Mannheim. „Seine Expertise in der pädiatrischen Immunologie, bei seltenen Erkrankungen und in der zellulären Therapie ist für die Weiterentwicklung unserer Kinder- und Jugendmedizin in Mannheim und Heidelberg von großer Bedeutung. Gerade Kinder mit komplexen Krankheitsbildern brauchen eine Medizin, die präzise Diagnostik, moderne Therapie und persönliche Zuwendung miteinander verbindet. Dafür steht Prof. Hauck in besonderer Weise.“

Sandra Henek, kaufmännische Geschäftsführerin der Universitätsmedizin Mannheim, betont: „Die dauerhafte Neubesetzung der Klinikleitung ist ein sehr wichtiges Signal – für die Familien in Mannheim und der Region, aber auch für die Mitarbeitenden der Klinik. Nach einer längeren Übergangsphase schaffen wir mit Prof. Hauck neue langfristige Perspektiven und Planbarkeit. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und darauf, die Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsmedizin Mannheim gemeinsam weiter zu stärken.“

Auch die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg verbindet mit der Berufung von Prof. Hauck wichtige Impulse für Forschung, Lehre und Krankenversorgung. „Die Berufung von Prof. Dr. Dr. med. Fabian Hauck auf die W3-Professur ‚Allgemeine Kinderheilkunde‘ ist ein großer Gewinn für unsere Fakultät“, sagt Prof. Dr. Sergij Goerdt, Dekan der Medizinischen Fakultät Mannheim. „Er verbindet klinische Spitzenmedizin mit international sichtbarer Forschung. Seine Expertise wird unsere Fakultät fachlich bereichern, die universitäre Kinder- und Jugendmedizin am Standort Mannheim im Verbund mit Heidelberg stärken und wichtige Impulse für die Ausbildung der nächsten Generation von Ärztinnen und Ärzten geben.“

Ein Schwerpunkt von Prof. Hauck liegt auf angeborenen Störungen des Immunsystems. Dabei handelt es sich um seltene Erkrankungen, bei denen die körpereigene Abwehr von Geburt an nicht richtig funktioniert. Für betroffene Kinder kann das bedeuten, dass sie besonders anfällig für schwere Infektionen sind, dass Entzündungen im Körper fehlgesteuert ablaufen oder dass weitere Erkrankungen wie Blutbildveränderungen oder Tumorerkrankungen hinzukommen. Eine präzise Diagnostik ist deshalb entscheidend, um Kindern möglichst früh gezielt helfen zu können.

Prof. Hauck verbindet klinische Erfahrung mit moderner Forschung. Er leitet die Forschungsgruppe „Immune Signaling“ am Comprehensive Childhood Research Center München. Wissenschaftlich beschäftigt er sich insbesondere damit, die Ursachen und Krankheitsmechanismen seltener angeborener Immunerkrankungen besser zu verstehen. In den vergangenen Jahren hat er zahlreiche solcher Erkrankungen erstmals beschrieben oder an ihrer Beschreibung mitgewirkt. Diese Forschung trägt dazu bei, seltene Krankheitsbilder schneller zu erkennen und neue Behandlungsansätze zu entwickeln.

Seine wissenschaftliche und klinische Ausbildung führte Prof. Hauck unter anderem an die Universität Würzburg und an die Sorbonne-Universität in Paris. An der Universität Würzburg promovierte er zum Doktor der Medizin im Labor von Prof. Edgar Serfling am Institut für Pathologie. Anschließend promovierte er im Labor von Prof. Alain Fischer an der Sorbonne-Universität zum Doktor der Immunologie.

Neben seiner klinischen und wissenschaftlichen Arbeit engagiert sich Prof. Hauck in wichtigen nationalen und internationalen Fachgremien. Er ist Sprecher des Arbeitskreises Klinische Immunologie der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Mitglied des Ständigen Arbeitskreises „Querschnitts-Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten“ der Bundesärztekammer, Mitglied der Kommission für Seltene Erkrankungen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin sowie Mitglied der Clinical Working Party der Europäischen Gesellschaft für Immundefekte.

Mit dem Wechsel nach Mannheim bringt Prof. Hauck besondere Expertise an die Universitätsmedizin Mannheim: in der Versorgung von Kindern mit seltenen Immunerkrankungen, in der pädiatrischen Hämatologie und Onkologie, in der spezialisierten Labordiagnostik sowie in modernen zellulären Therapien. Zelluläre Therapien nutzen körpereigene oder speziell aufbereitete Zellen, um schwere Erkrankungen gezielt zu behandeln. Sie gehören zu den dynamischsten Feldern der modernen Medizin.

Zugleich danken Ärztlicher Direktor und Geschäftsführerin dem bisherigen kommissarischen Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, PD Dr. med. Matthias Dürken. „PD Dr. Matthias Dürken hat die Klinik in einer langen und anspruchsvollen Übergangsphase mit großer fachlicher Souveränität geführt“, sagt Prof. Michel. „Er hat Verantwortung übernommen, Kontinuität gesichert und die Versorgung der jungen Patientinnen und Patienten gemeinsam mit dem Team zuverlässig gewährleistet. Dafür gilt ihm mein ausdrücklicher Dank.“

Auch Sandra Henek würdigt den Einsatz des kommissarischen Direktors: „PD Dr. Dürken hat in den vergangenen Jahren weit mehr geleistet als eine formale Übergangsleitung. Für dieses außerordentliche Engagement danken wir ihm von Herzen.“

Die Universitätsmedizin Mannheim sieht in der Neubesetzung einen wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung der Kinder- und Jugendmedizin am Standort. Ziel ist es, die hohe Qualität der Versorgung weiter auszubauen, spezialisierte Angebote zu stärken und Kindern, Jugendlichen und ihren Familien auch bei seltenen und komplexen Erkrankungen eine umfassende universitätsmedizinische Behandlung zu ermöglichen.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 09:01

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