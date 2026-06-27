Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wichtiger Meilenstein für den Ausbau des Mannheimer Stadtbahnnetzes: Mit dem Planfeststellungsbeschluss erhält die geplante Neubaustrecke durch das Glückstein-Quartier die planungsrechtliche Grundlage. Die neue Verbindung soll das Quartier südlich des Hauptbahnhofs besser erschließen, bestehende Linien verknüpfen und das Stadtbahnnetz insgesamt leistungsfähiger und robuster machen.

Mit der Übergabe des Planfeststellungsbeschlusses für den Neubau der Stadtbahnstrecke durch das Mannheimer Glückstein-Quartier ist ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Realisierung des Projekts erreicht. Der Beschluss bildet die rechtliche Grundlage für den Bau der etwa 1,5 Kilometer langen neuen Stadtbahntrasse, die künftig die bestehenden Strecken im Bereich der Haltestelle MA Hauptbahnhof Süd und an der Haltestelle Hochschule miteinander verbinden soll.

„Dass der Planfeststellungsbeschluss nun vorliegt, ist eine gute Nachricht und ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau und die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Nahverkehrs in Mannheim. Wir haben in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen und Investitionen eingebracht in dieses Projekt“, so Bürgermeister Dr. Volker Proffen. „Von der neuen Anbindung des Glücksteinquartiers werden in Zukunft zahlreiche Fahrgäste profitieren – nicht nur auf dem Lindenhof und in Neckarau, sondern auch auf der Rheinau. Denn wir schaffen an dieser Stelle eine Redundanz für die stark frequentierte Stadtbahnlinie 1. So können wir die Zuverlässigkeit im Stadtbahnverkehr insgesamt noch weiter erhöhen.“

„Mit dem Planfeststellungsbeschluss setzen wir einen wichtigen planerischen Schlussstein im Mannheimer Konversionsnetz – in Verbindung mit dem Knoten am Käfertaler OEG-Bahnhof wird hier eine neue leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung entstehen,“ sagt Marcus Geithe, Geschäftsführer der MV Mannheimer Verkehr GmbH. „Das ist ein weiterer Baustein, der das Mannheimer ÖPNV-Netz zukunftsfähig und attraktiv macht und hoffentlich viele Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegt. Dass wir jetzt an diesem Punkt stehen, ist auch dem großen Engagement unserer Planerinnen und Planer zu verdanken. Zugleich ist der Beschluss natürlich auch Ansporn für unsere Projektteams, die Umsetzung jetzt zügig voranzutreiben und die nächsten Schritte zur Realisierung konsequent anzugehen.“

„Für die rnv ist die neue Strecke ein wichtiger Schritt, um unser Stadtbahnnetz zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Neben der besseren Erschließung des Glückstein-Quartiers gewinnen wir zusätzliche betriebliche Flexibilität – insbesondere bei Störungen oder Baumaßnahmen können wir Verkehre stabiler führen und alternative Linienwege anbieten. So entsteht ein insgesamt robusteres und attraktiveres Netz für unsere Fahrgäste. Gleichzeitig leistet die neue Verbindung einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Mannheimer Konversionsnetzes und stärkt die Verknüpfung zentraler Linienachsen. Mit dem Planfeststellungsbeschluss haben wir nun die Grundlage, um die weiteren Schritte zur Umsetzung zielgerichtet voranzubringen“, erläutert Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv.

Neue Verbindung für ein wachsendes Quartier

Das Glückstein-Quartier südlich des Mannheimer Hauptbahnhofs hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Stadtentwicklungsgebiet mit Wohnraum, Arbeitsplätzen, Bildungseinrichtungen und Dienstleistungsangeboten entwickelt. Durch die neue Stadtbahnstrecke werden das Quartier, der Campus der Hochschule Mannheim und die dort entstehenden Arbeits- und Wohnstandorte künftig direkt an das Stadtbahnnetz angebunden.

Die neue Strecke führt über die Glücksteinallee und den Campus der Hochschule Mannheim. Vorgesehen ist eine zweigleisige Neubaustrecke mit vier barrierefreien Haltestellen im Bereich des heutigen Lindenhofplatzes, des Hanns-Glückstein-Parks, des John-Deere Regional Centers sowie an der Mensa der Hochschule Mannheim. Die Trasse soll größtenteils auf besonderem Bahnkörper und in Teilen als Grüngleis ausgeführt werden.

Zugleich ist die Strecke ein wichtiger Baustein im Mannheimer Konversionsnetz. Sie schafft eine Querverbindung zwischen den Linienästen im Süden der Stadt, verknüpft die Stadtbahnlinien 1, 3 und 8 und erhöht damit die Flexibilität im Betrieb. Perspektivisch trägt sie dazu bei, stark nachgefragte Abschnitte im Lindenhof, in Neckarau und Rheinau zu entlasten und neue Direktverbindungen zu ermöglichen.

Planungssicherheit für die nächsten Schritte

Nach der öffentlichen Bekanntmachung und Offenlage schließt sich die gesetzlich vorgesehene Klagefrist an. Sobald der Beschluss Bestandskraft erlangt hat, können die weiteren Schritte zur Umsetzung vorbereitet werden. Dazu gehören insbesondere die Ausführungsplanung, die Ausschreibung von Bauleistungen und Materialien sowie die abschließende Abstimmung des Bauablaufs.

Nach aktuellem Planungsstand ist vorgesehen, den Bauablauf im weiteren Jahresverlauf öffentlich vorzustellen. Der Baubeginn ist vorbehaltlich der Bestandskraft des Beschlusses sowie der Förder- und Finanzierungszusagen für Anfang 2027 vorgesehen. Die Fertigstellung der neuen Stadtbahnverbindung wird nach derzeitigem Stand bis Ende 2028 angestrebt.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 09:37