Mannheim – „Fit für die Schule – im Wasser und an Land“: Erfolgreiches Kooperationsprojekt von Stadt Mannheim und TSG Seckenheim erhält zwei Auszeichnungen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Bewegung fördern, Selbstvertrauen stärken und Chancengleichheit schaffen – mit diesem Ziel haben die Stadt Mannheim und die TSG Seckenheim das Pilotprojekt „Fit für die Schule – im Wasser und an Land“ ins Leben gerufen. Bereits im ersten Jahr seines Bestehens wurde das innovative Angebot nun gleich zweimal ausgezeichnet.

Das Projekt richtet sich an Vorschulkinder und unterstützt sie gezielt in ihrer körperlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung. Die Kinder nehmen sowohl an Bewegungsangeboten in ihrer Kindertageseinrichtung als auch an Einheiten im Schwimmbad teil. Die sportpädagogischen Inhalte wurden von der TSG Seckenheim entwickelt und von qualifizierten Trainerinnen und Trainern des Vereins gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften vor Ort umgesetzt.

Ziel des Projekts ist es, Kindern frühzeitig Freude an Bewegung zu vermitteln, ihre motorischen Fähigkeiten zu fördern und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Gleichzeitig werden wichtige Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Konzentration und Selbstwirksamkeit entwickelt.

Erfolgreicher Start im Kinderhaus Neckarufer

Erprobt wurde das Konzept zunächst im Kinderhaus Neckarufer. Gemeinsam mit dem pädagogischen Team gestalteten die Trainerinnen und Trainer der TSG Seckenheim vielfältige Bewegungsangebote „im Wasser und an Land“. Neben dem Schwimmunterricht im Herzogenriedbad sammelten die Kinder in einer Ballschule erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Ballspielen.

Kathrin Scheidel, Leitung des Kinderhauses Neckarufer, unterstützte das Vorhaben von Anfang an: „Das Projekt mit der TSG Seckenheim ist für uns und vor allem für die Kinder eine echte Bereicherung. Neben den positiven körperlichen Effekten werden auch Konzentration, Selbstwirksamkeit und Teamfähigkeit gestärkt. Besonders schön ist es, zu sehen, wie Kinder ihre anfängliche Angst vor dem Wasser überwinden und schließlich fröhlich im Wasser spielen und unbedingt wieder herkommen wollen.“

Zweifache Anerkennung für innovativen Ansatz

Die Qualität und gesellschaftliche Bedeutung des Projekts wurden inzwischen auch überregional gewürdigt. So wurde „Fit für die Schule – im Wasser und an Land“ beim BASF-Projektwettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ als Preisträger ausgezeichnet. Die damit verbundene Förderung bildet eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung des Angebots.

Darüber hinaus erhielt das Projekt einen Förderpreis der Stiftung des Württembergischen Landessportbunds in der Kategorie „Soziale Kompetenz“. Die Auszeichnung würdigt insbesondere den nachhaltigen Beitrag des Projekts zur sozialen Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern.

Ausweitung auf weitere Einrichtungen geplant

„Kinder brauchen Räume, in denen sie sich ausprobieren dürfen – unabhängig davon, aus welcher Familie sie kommen oder welche Vorerfahrungen sie mitbringen. Genau hier liegt die große Stärke der Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Sportvereinen“, erklärt Andreas Müller, Leiter des Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Mannheim. „Projekte wie ‚Fit für die Schule – im Wasser und an Land‘ schaffen frühe Zugänge, stärken die Kinder ganzheitlich und leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Chancengleichheit.“

Auch die TSG Seckenheim zieht eine positive Bilanz. Die enge Zusammenarbeit zwischen Verein, Kindertageseinrichtung und Stadt habe gezeigt, wie wirkungsvoll frühkindliche Bewegungsförderung gestaltet werden könne.

Vor diesem Hintergrund planen die Stadt Mannheim und die TSG Seckenheim bereits die gemeinsame Weiterentwicklung des Projekts. Ziel ist es, das erfolgreiche Konzept künftig auch auf weitere Mannheimer Kindertageseinrichtungen auszuweiten und noch mehr Kindern die Möglichkeit zu geben, fit für die Schule – und für das Leben – zu werden.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 20:37