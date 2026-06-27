Lützelsachsen – Stromausfall

Lützelsachsen/Hohensachsen/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis(ots) In den Weinheimer Ortsteilen Lützelsachsen und Hohensachsen kam es ab nachmittags zu einem Stromausfall. Laut den Stadtwerken Weinheim war ein Defekt an einem Stromkasten ursächlich. Die Anzahl der betroffenen Haushalte kann bislang nicht beziffert werden. Gegen 21 Uhr waren die Reparaturmaßnahmen abgeschlossen und die Haushalte wieder mit Strom versorgt. Während des Stromausfalls kam es zu keinen besonderen Vorkomnnissen.
Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 23:18