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Abschluss
27.06.2026, 8:34 Uhr

Ludwigshafen – Startklar für die Karriere: Zwölf Auszubildende feiern ihren Abschluss bei der Sparkasse Vorderpfalz

AbschlussLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist ein ganz besonderer Moment, der bleibt: Der große Tag, an dem man seine Ausbildung erfolgreich beendet. Genau den haben zwölf junge Bankkaufleute jetzt bei einer kleinen Abschlussfeier in der Hauptstelle Ludwigshafen der Sparkasse Vorderpfalz erlebt und ihre Ausbildungszeugnisse entgegengenommen. Gleichzeitig wurden auch die Arbeitsverträge für eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen übergeben.

Tanja Schulz, Ausbildungsleiterin bei der Sparkasse Vorderpfalz, betont: „Mit Stolz blicken wir auf die Ausbildung von zwölf hochmotivierten Nachwuchstalenten zurück. Sie haben ihre Ausbildungszeit hervorragend gemeistert und verfügen nun über ideale Voraussetzungen für eine abwechslungsreiche und spannende Karriere.“

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Karrierechancen und Weiterbildungen

Die Ausbildung für Bankkaufleute bei der Sparkasse Vorderpfalz dauert zwei bzw. zweieinhalb Jahre, je nach Schulabschluss. Danach können sich die Absolventinnen und Absolventen in vielfältige Richtungen entwickeln, z.B. zum/r Privatkunden- oder Individualkundenberater/in oder in die Vertriebsassistenz. Auch berufsbegleitende Studiengänge an den Sparkassenakademien oder Hochschulen zum Fach- und/oder Betriebswirt, Bachelor und/oder Master sind nach der Ausbildung möglich und werden intensiv unterstützt.

Sparkasse Vorderpfalz von IHK ausgezeichnet

Welchen bedeutenden Stellenwert Nachwuchsförderung bei der Sparkasse Vorderpfalz hat zeigt die jährliche hohe Übernahmequote. Ausbildungsleiterin Tanja Schulz ergänzt: „Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu fördern und ihnen Entwicklungsperspektiven zu bieten. Unser Erfolg basiert auf motivierten und gut ausgebildeten Teams und wir freuen uns als Ausbildungsbetrieb sehr darüber, dass wir dies mit der Auszeichnung „Unsere Besten“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz untermauern können.“

Bewerbung für Ausbildungs- und Studienbeginn

Für den Ausbildungs- und Studienstart im September 2026 konnten alle Stellen besetzt werden; die Bewerbungsphase für 2027 läuft noch. Wer Interesse an einem Ausbildungsplatz bzw. einem dualen Studium bei der Sparkasse Vorderpfalz hat, kann sich über die verschiedenen Möglichkeiten unter www.sparkasse-vorderpfalz.de informieren und direkt bewerben.

Bildunterschrift: Mit voller Energie ins Berufsleben – 12 Azubis starten nach ihrem Abschluss durch!

Die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen mit Ausbildungsleiterin Tanja Schulz (vorne rechts),

Sparkassen-Chef Thomas Traue (vorne links) und weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 08:34

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