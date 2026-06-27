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26 06 2026 Info Stolpersteine
27.06.2026, 11:09 Uhr

Landau – Zehn neue Stolpersteine gegen das Vergessen: Stadt Landau erinnert an weitere Opfer des Nationalsozialismus

26 06 2026 Info Stolpersteine
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Verlegung von zehn weiteren Stolpersteinen hat die Stadt Landau jetzt
an Menschen erinnert, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt,
entrechtet und vertrieben wurden. Im Rahmen der 21. Stolperstein-Verlegung
wurden an vier Standorten im Stadtgebiet neue Gedenksteine in das öffentliche
Pflaster eingelassen. Damit erhöht sich die Zahl der Stolpersteine in Landau auf
insgesamt 350.

Die öffentliche Auftaktveranstaltung fand vor dem Anwesen Marktstraße 51
statt. Nach einer musikalischen Eröffnung durch Peter Damm am Saxofon
begrüßte die für das Archiv und Museum zuständige Beigeordnete Lena
Dürphold die Anwesenden. Anschließend stellte Stadtarchivarin Christine Kohl-
Langer das Leben von Karl Henrich vor, bevor der erste Stolperstein verlegt
wurde.

„Die Verbrechen des Nationalsozialismus lassen sich bis heute nicht wirklich
begreifen. Hinter jedem Namen steht ein Mensch. Hinter jedem Namen steht
eine Lebensgeschichte, die durch Verfolgung, Ausgrenzung und Gewalt tief
geprägt wurde“, betonte Beigeordnete Lena Dürphold. „Wir können dieses
Unrecht nicht rückgängig machen. Aber wir können verhindern, dass die
Menschen dahinter in Vergessenheit geraten. Erinnerung ist keine
Beschäftigung mit der Vergangenheit um der Vergangenheit willen. Sie ist eine
Aufgabe für die Gegenwart.“

26 06 2026 Info Stolpersteine
Die neuen Stolpersteine erinnern an:
• Karl Henrich (Marktstraße 51)
• Theodor, Martha, Ellen und Walter Fried (Eichbornstraße 15)
• Julius, Jeanne, Robert und Edgar Meier (Reduitstraße 11)
• Franz Zeilberger (Vogesenstraße 4)

Eine Besonderheit der diesjährigen Verlegung ist der Stolperstein für Karl
Henrich. Er erinnert erstmals in Landau an einen Gegner des Nationalsozialismus
aus dem kommunistischen Widerstand. Die Initiative hierfür ging von Dieter
Schmitt aus. Henrich war 1944 verhaftet und vom Volksgerichtshof zum Tode
verurteilt worden, überlebte jedoch die Zeit des Nationalsozialismus. Wie
Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer hervorhob, zeigt dieses Beispiel, wie die
Stolpersteine über ihre Verlegung hinaus wirken und Impulse aus der
Stadtgesellschaft aufgreifen. Bereits für das kommende Jahr sind weitere
Stolpersteine für Menschen aus dem kommunistischen Widerstand vorgesehen.

26 06 2026 Info Stolpersteine
Die Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig gelten als das größte
dezentrale Mahnmal der Welt. Sie werden jeweils vor den letzten frei gewählten
Wohnorten der Opfer verlegt und machen deren Namen und Schicksale im
Alltag sichtbar. Die Verlegung in Landau wurde dieses Mal krankheitsbedingt
von Demnigs langjährigem Wegbegleiter und Assistenten Frank-Matthias Mann
durchgeführt.

Lena Dürphold dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen der Verlegung
beigetragen haben. Ihr besonderer Dank galt der Stolperstein-Initiative Landau,
dem Stadtarchiv mit Christine Kohl-Langer und Steffen Laufer, Peter Damm für
die musikalische Untermalung, den Patinnen und Paten der Stolpersteine sowie
Frank-Matthias Mann. „Stolpersteine sind keine großen Denkmäler. Sie liegen
mitten im Alltag und erinnern uns daran, dass Menschlichkeit, Respekt und der
Schutz der Würde jedes Einzelnen keine Selbstverständlichkeit sind, sondern
eine Aufgabe, die uns alle angeht“, so die Beigeordnete.

Eine Übersicht aller bislang in Landau verlegten Stolpersteine ist im GeoPortal
der Stadt Landau unter maps.landau.de im Themenbereich „Geschichte &
Historisches“ zu finden.

Bildunterschriften:
1: In Vertretung für Künstler Gunter Demnig führte dieses Mal sein langjähriger
Wegbegleiter und Assistent Frank-Matthias Mann die Stolpersteinverlegung
durch. (Quelle: Stadt Landau)

2: Der neue Stolperstein vor dem Anwesen Marktstraße 51 für Karl Henrich
erinnert erstmals in Landau an einen Gegner des Nationalsozialismus aus dem
kommunistischen Widerstand. (Quelle: Stadt Landau)

3: Beigeordnete Lena Dürphold begrüßte die Anwesenden; anschließend stellte
Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer das Leben von Karl Henrich vor, bevor der
erste Stolperstein verlegt wurde.

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 11:09

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