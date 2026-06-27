Landau – Zehn neue Stolpersteine gegen das Vergessen: Stadt Landau erinnert an weitere Opfer des Nationalsozialismus



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Verlegung von zehn weiteren Stolpersteinen hat die Stadt Landau jetzt

an Menschen erinnert, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt,

entrechtet und vertrieben wurden. Im Rahmen der 21. Stolperstein-Verlegung

wurden an vier Standorten im Stadtgebiet neue Gedenksteine in das öffentliche

Pflaster eingelassen. Damit erhöht sich die Zahl der Stolpersteine in Landau auf

insgesamt 350.

Die öffentliche Auftaktveranstaltung fand vor dem Anwesen Marktstraße 51

statt. Nach einer musikalischen Eröffnung durch Peter Damm am Saxofon

begrüßte die für das Archiv und Museum zuständige Beigeordnete Lena

Dürphold die Anwesenden. Anschließend stellte Stadtarchivarin Christine Kohl-

Langer das Leben von Karl Henrich vor, bevor der erste Stolperstein verlegt

wurde.

„Die Verbrechen des Nationalsozialismus lassen sich bis heute nicht wirklich

begreifen. Hinter jedem Namen steht ein Mensch. Hinter jedem Namen steht

eine Lebensgeschichte, die durch Verfolgung, Ausgrenzung und Gewalt tief

geprägt wurde“, betonte Beigeordnete Lena Dürphold. „Wir können dieses

Unrecht nicht rückgängig machen. Aber wir können verhindern, dass die

Menschen dahinter in Vergessenheit geraten. Erinnerung ist keine

Beschäftigung mit der Vergangenheit um der Vergangenheit willen. Sie ist eine

Aufgabe für die Gegenwart.“



Die neuen Stolpersteine erinnern an:

• Karl Henrich (Marktstraße 51)

• Theodor, Martha, Ellen und Walter Fried (Eichbornstraße 15)

• Julius, Jeanne, Robert und Edgar Meier (Reduitstraße 11)

• Franz Zeilberger (Vogesenstraße 4)

Eine Besonderheit der diesjährigen Verlegung ist der Stolperstein für Karl

Henrich. Er erinnert erstmals in Landau an einen Gegner des Nationalsozialismus

aus dem kommunistischen Widerstand. Die Initiative hierfür ging von Dieter

Schmitt aus. Henrich war 1944 verhaftet und vom Volksgerichtshof zum Tode

verurteilt worden, überlebte jedoch die Zeit des Nationalsozialismus. Wie

Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer hervorhob, zeigt dieses Beispiel, wie die

Stolpersteine über ihre Verlegung hinaus wirken und Impulse aus der

Stadtgesellschaft aufgreifen. Bereits für das kommende Jahr sind weitere

Stolpersteine für Menschen aus dem kommunistischen Widerstand vorgesehen.



Die Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig gelten als das größte

dezentrale Mahnmal der Welt. Sie werden jeweils vor den letzten frei gewählten

Wohnorten der Opfer verlegt und machen deren Namen und Schicksale im

Alltag sichtbar. Die Verlegung in Landau wurde dieses Mal krankheitsbedingt

von Demnigs langjährigem Wegbegleiter und Assistenten Frank-Matthias Mann

durchgeführt.

Lena Dürphold dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen der Verlegung

beigetragen haben. Ihr besonderer Dank galt der Stolperstein-Initiative Landau,

dem Stadtarchiv mit Christine Kohl-Langer und Steffen Laufer, Peter Damm für

die musikalische Untermalung, den Patinnen und Paten der Stolpersteine sowie

Frank-Matthias Mann. „Stolpersteine sind keine großen Denkmäler. Sie liegen

mitten im Alltag und erinnern uns daran, dass Menschlichkeit, Respekt und der

Schutz der Würde jedes Einzelnen keine Selbstverständlichkeit sind, sondern

eine Aufgabe, die uns alle angeht“, so die Beigeordnete.

Eine Übersicht aller bislang in Landau verlegten Stolpersteine ist im GeoPortal

der Stadt Landau unter maps.landau.de im Themenbereich „Geschichte &

Historisches“ zu finden.

Bildunterschriften:

1: In Vertretung für Künstler Gunter Demnig führte dieses Mal sein langjähriger

Wegbegleiter und Assistent Frank-Matthias Mann die Stolpersteinverlegung

durch. (Quelle: Stadt Landau)

2: Der neue Stolperstein vor dem Anwesen Marktstraße 51 für Karl Henrich

erinnert erstmals in Landau an einen Gegner des Nationalsozialismus aus dem

kommunistischen Widerstand. (Quelle: Stadt Landau)

3: Beigeordnete Lena Dürphold begrüßte die Anwesenden; anschließend stellte

Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer das Leben von Karl Henrich vor, bevor der

erste Stolperstein verlegt wurde.

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 11:09