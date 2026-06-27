Landau . „Spiel mich!“ macht Landau wieder zur offenen Bühne



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ob für ein kleines Privatkonzert, einen spontanen Auftritt oder einfach ein paar

Töne zwischendurch: In der Landauer Innenstadt heißt es ab sofort wieder „Spiel

mich!“. Bis zum 17. August stehen an vier Standorten öffentlich zugängliche

Klaviere bereit, die von allen kostenlos gespielt werden dürfen. Die Aktion des

Musikhauses Schlaile und des städtischen Kulturbüros in Kooperation mit der

Kreismusikschule Südliche Weinstraße geht damit in die vierte Runde.

Egal, ob geübte Pianistin, Hobbymusiker oder neugieriger Anfänger: Alle sind

eingeladen, Platz zu nehmen und die Innenstadt mit ihrer Musik zu bereichern.

Die Klaviere stehen bei gutem Wetter während der jeweiligen

Ladenöffnungszeiten im Freien und können kostenlos genutzt werden.

Die Standorte sind:

• Leder Horn, Königstraße 15-19

• Aparte Kunst Galerie, Rathausplatz 8

• Monogan, Theaterstraße 15

• Bagage, Königstraße 2

Offiziell eröffnet wurde die Sommeraktion vor dem Geschäft Monogan.

Oberbürgermeister Dominik Geißler ließ es sich dabei nicht nehmen, selbst in die

Tasten zu greifen – und kündigte an, dies auch während der kommenden

Wochen immer mal wieder tun zu wollen.

„Ich liebe diese Aktion, weil sie zeigt, wie unkompliziert Kultur sein kann. Ein

Klavier auf der Straße genügt, damit Menschen stehen bleiben, miteinander ins

Gespräch kommen oder gemeinsam Musik erleben. Genau solche Begegnungen

machen unsere Innenstadt lebendig. Besonders freut mich, wie viel positives

Feedback wir jedes Jahr bekommen. Mein herzlicher Dank gilt den

Klavierpatinnen und Klavierpaten, die dieses Projekt mit ihrem Engagement erst

möglich machen“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler.

„’Spiel mich!‘ bringt Kultur dorthin, wo die Menschen unterwegs sind – mitten

in die Stadt. Es entstehen ganz besondere Momente: spontane Konzerte,

gemeinsames Musizieren oder einfach ein Lächeln bei den Zuhörerinnen und

Zuhörern. Genau diese niederschwelligen kulturellen Begegnungen möchten

wir ermöglichen. Wir freuen uns auf viele Menschen, die sich trauen, Platz zu

nehmen und Landau zum Klingen zu bringen“, sagt Jonathan Danigel vom

Kulturbüro der Stadt Landau.

Wer den eigenen musikalischen Moment festhalten möchte, kann Fotos oder

Videos auf Instagram veröffentlichen und den Account des Kulturbüros

@kulturzeit.landau verlinken. So wird die Landauer Innenstadt nicht nur zur

Bühne unter freiem Himmel, sondern auch zum digitalen Konzertsaal.

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Dominik Geißler und Künstler Thomas

Sedlmayr, unterstützt durch Adrian Rinck, Leiter der Kreismusikschule Südliche

Weinstraße, mit der „Jazz Suite for Piano Duet“ von Mike Cornick. (Quelle: Stadt

Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 20:23