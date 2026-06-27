  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

26 06 2026 Info Spiel mich
27.06.2026, 20:23 Uhr

Landau . „Spiel mich!“ macht Landau wieder zur offenen Bühne

26 06 2026 Info Spiel mich
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ob für ein kleines Privatkonzert, einen spontanen Auftritt oder einfach ein paar
Töne zwischendurch: In der Landauer Innenstadt heißt es ab sofort wieder „Spiel
mich!“. Bis zum 17. August stehen an vier Standorten öffentlich zugängliche
Klaviere bereit, die von allen kostenlos gespielt werden dürfen. Die Aktion des
Musikhauses Schlaile und des städtischen Kulturbüros in Kooperation mit der
Kreismusikschule Südliche Weinstraße geht damit in die vierte Runde.

Egal, ob geübte Pianistin, Hobbymusiker oder neugieriger Anfänger: Alle sind
eingeladen, Platz zu nehmen und die Innenstadt mit ihrer Musik zu bereichern.
Die Klaviere stehen bei gutem Wetter während der jeweiligen
Ladenöffnungszeiten im Freien und können kostenlos genutzt werden.

Die Standorte sind:

• Leder Horn, Königstraße 15-19
• Aparte Kunst Galerie, Rathausplatz 8
• Monogan, Theaterstraße 15
• Bagage, Königstraße 2

Offiziell eröffnet wurde die Sommeraktion vor dem Geschäft Monogan.
Oberbürgermeister Dominik Geißler ließ es sich dabei nicht nehmen, selbst in die
Tasten zu greifen – und kündigte an, dies auch während der kommenden
Wochen immer mal wieder tun zu wollen.

„Ich liebe diese Aktion, weil sie zeigt, wie unkompliziert Kultur sein kann. Ein
Klavier auf der Straße genügt, damit Menschen stehen bleiben, miteinander ins
Gespräch kommen oder gemeinsam Musik erleben. Genau solche Begegnungen
machen unsere Innenstadt lebendig. Besonders freut mich, wie viel positives
Feedback wir jedes Jahr bekommen. Mein herzlicher Dank gilt den
Klavierpatinnen und Klavierpaten, die dieses Projekt mit ihrem Engagement erst
möglich machen“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler.

„’Spiel mich!‘ bringt Kultur dorthin, wo die Menschen unterwegs sind – mitten
in die Stadt. Es entstehen ganz besondere Momente: spontane Konzerte,
gemeinsames Musizieren oder einfach ein Lächeln bei den Zuhörerinnen und
Zuhörern. Genau diese niederschwelligen kulturellen Begegnungen möchten
wir ermöglichen. Wir freuen uns auf viele Menschen, die sich trauen, Platz zu
nehmen und Landau zum Klingen zu bringen“, sagt Jonathan Danigel vom
Kulturbüro der Stadt Landau.

Wer den eigenen musikalischen Moment festhalten möchte, kann Fotos oder
Videos auf Instagram veröffentlichen und den Account des Kulturbüros
@kulturzeit.landau verlinken. So wird die Landauer Innenstadt nicht nur zur
Bühne unter freiem Himmel, sondern auch zum digitalen Konzertsaal.

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Dominik Geißler und Künstler Thomas
Sedlmayr, unterstützt durch Adrian Rinck, Leiter der Kreismusikschule Südliche
Weinstraße, mit der „Jazz Suite for Piano Duet“ von Mike Cornick. (Quelle: Stadt
Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 20:23

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      