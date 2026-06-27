Landau – Breitensport: Sparkasse Südpfalz unterstützt Sportabzeichen mit 26.510 Euro

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Insgesamt 5.302 Sportlerinnen und Sportler aus den Landkreisen Südliche
Weinstraße und Germersheim sowie der Stadt Landau haben sich im vergangenen
Jahr am Sportabzeichen-Wettbewerb beteiligt – die Sparkasse Südpfalz honoriert das
mit 26.510 Euro und beglückwünscht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz
herzlich.
Im Landkreis Germersheim haben 2.969 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Schulen
und Vereinen das Sportabzeichen abgelegt. Im Landkreis Südliche Weinstraße haben das
1.164 Menschen geschafft und in Landau waren es 1.169.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Übungen aus den vier Disziplingruppen
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination erfolgreich absolviert. Sie haben
nachgewiesen, dass sie eine bestimmte Strecke schwimmen können. Jedes absolvierte
Sportabzeichen in der Region belohnt die Sparkasse Südpfalz mit fünf Euro.
„Der Breitensport ist das Rückgrat und die Basis des gesamten Sports – bundesweit und
in der Region“, sagt Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, bei der
Spendenübergabe. „Das Deutsche Sportabzeichen erfreut sich weiterhin großer
Beliebtheit und wird von vielen Sportlerinnen und Sportlern in der Region erfolgreich
abgelegt. Dieses Engagement und die Begeisterung für den Sport sind für uns eine sehr
positive Entwicklung, die wir gerne unterstützen.“
Sportbund Pfalz-Präsident Tristan Werner ergänzt: „Die Prämierung durch die Sparkasse
Südpfalz ist für die Vereine und Schulen in der Region eine enorme Zusatzmotivation, um
sich in puncto Sportabzeichen zu engagieren. Der Dank gilt der Sparkasse, die damit
deutlich zeigt, dass sich besonderes Engagement im Breitensport großer
gesellschaftlicher Wertschätzung erfreut.“
Abteilungsleiter Breitensport des Sportbundes Pfalz Lars Elißer betont die Wichtigkeit
des Ehrenamts: „Hohe Anerkennung gebührt allen Engagierten, die den Sportlerinnen
und Sportlern das ganze Jahr über die Möglichkeit bieten, das Deutsche Sportabzeichen
abzulegen. Die Förderung der Sparkasse stellt eine gebührende Wertschätzung unserer
Ehrenämtler dar.“
Landräte und Oberbürgermeister nehmen Spende in Empfang
Landrat Martin Brandl gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern: „Fast 3.000
Menschen im Landkreis Germersheim haben im vergangenen Jahr das Deutsche
Sportabzeichen erworben – das ist eine beachtliche Leistung und ein starkes Zeichen
für den Stellenwert des Sports in unserer Region. Mein Dank gilt allen, die sich hier
engagieren: den Lehrkräften, den Übungsleiterinnen und Übungsleitern in den
Vereinen sowie der Sparkasse Südpfalz für ihre kontinuierliche Unterstützung. Das
Sportabzeichen zeigt eindrucksvoll, wie Sport Gemeinschaft schafft und wie viel
Bewegung Freude und Zusammenhalt bewirken kann.“
Landrat Dietmar Seefeldt: „Wer das Deutsche Sportabzeichen ablegt, tut etwas für die
eigene Gesundheit und Beweglichkeit. Gleichzeitig sorgt die Unterstützung der
Sparkasse dafür, dass mit jedem weiteren erreichten Abzeichen zusätzliche Mittel den
Sportvereinen vor Ort zugutekommen. Davon haben am Ende alle etwas. Besonders freue
ich mich darüber, dass sich auch die Schulen engagieren und dort inzwischen viele
Schülerinnen und Schüler die Anforderungen erfolgreich meistern.“
„Die hohe Zahl an Sportabzeichen zeigt, dass sich die Menschen in Landau für Sport
begeistern“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Hinter jedem abgelegten
Sportabzeichen stehen persönliche Ziele, Einsatzbereitschaft und die Unterstützung
durch Schulen, Vereine und Ehrenamtliche. Dass sich auch im vergangenen Jahr wieder
so viele Landauerinnen und Landauer dieser Herausforderung gestellt haben, verdient
großen Respekt. Mein Dank gilt allen, die sich Jahr für Jahr dafür einsetzen, dass Sport
in unserer Stadt gelebt werden kann. Ebenso danke ich der Sparkasse Südpfalz, die das
Sportabzeichen und den Breitensport in unserer Region seit vielen Jahren verlässlich
unterstützt.“
Die TOP-Performer nach Kategorie und Landkreis
Schulen
• SÜW: Trifelsgymnasium Annweiler mit 117 Abzeichen
• GER: Europa-Gymnasium Wörth mit 604 Abzeichen
• LD: Gymnasium Max Slevogt Landau mit 324 Abzeichen
Vereine
• SÜW: TV 1886 Offenbach an der Queich mit 212 Abzeichen
• GER: Turn- und Sportverein 1886 Kandel e.V. mit 132
Abzeichen
• LD: Turnverein 1861 im ASV 1946 Landau e.V. mit 341
Abzeichen
Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 20:40