Landau – Breitensport: Sparkasse Südpfalz unterstützt Sportabzeichen mit 26.510 Euro



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Insgesamt 5.302 Sportlerinnen und Sportler aus den Landkreisen Südliche

Weinstraße und Germersheim sowie der Stadt Landau haben sich im vergangenen

Jahr am Sportabzeichen-Wettbewerb beteiligt – die Sparkasse Südpfalz honoriert das

mit 26.510 Euro und beglückwünscht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz

herzlich.

Im Landkreis Germersheim haben 2.969 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Schulen

und Vereinen das Sportabzeichen abgelegt. Im Landkreis Südliche Weinstraße haben das

1.164 Menschen geschafft und in Landau waren es 1.169.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Übungen aus den vier Disziplingruppen

Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination erfolgreich absolviert. Sie haben

nachgewiesen, dass sie eine bestimmte Strecke schwimmen können. Jedes absolvierte

Sportabzeichen in der Region belohnt die Sparkasse Südpfalz mit fünf Euro.

„Der Breitensport ist das Rückgrat und die Basis des gesamten Sports – bundesweit und

in der Region“, sagt Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, bei der

Spendenübergabe. „Das Deutsche Sportabzeichen erfreut sich weiterhin großer

Beliebtheit und wird von vielen Sportlerinnen und Sportlern in der Region erfolgreich

abgelegt. Dieses Engagement und die Begeisterung für den Sport sind für uns eine sehr

positive Entwicklung, die wir gerne unterstützen.“

Sportbund Pfalz-Präsident Tristan Werner ergänzt: „Die Prämierung durch die Sparkasse

Südpfalz ist für die Vereine und Schulen in der Region eine enorme Zusatzmotivation, um

sich in puncto Sportabzeichen zu engagieren. Der Dank gilt der Sparkasse, die damit

deutlich zeigt, dass sich besonderes Engagement im Breitensport großer

gesellschaftlicher Wertschätzung erfreut.“

Abteilungsleiter Breitensport des Sportbundes Pfalz Lars Elißer betont die Wichtigkeit

des Ehrenamts: „Hohe Anerkennung gebührt allen Engagierten, die den Sportlerinnen

und Sportlern das ganze Jahr über die Möglichkeit bieten, das Deutsche Sportabzeichen

abzulegen. Die Förderung der Sparkasse stellt eine gebührende Wertschätzung unserer

Ehrenämtler dar.“

Landräte und Oberbürgermeister nehmen Spende in Empfang

Landrat Martin Brandl gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern: „Fast 3.000

Menschen im Landkreis Germersheim haben im vergangenen Jahr das Deutsche

Sportabzeichen erworben – das ist eine beachtliche Leistung und ein starkes Zeichen

für den Stellenwert des Sports in unserer Region. Mein Dank gilt allen, die sich hier

engagieren: den Lehrkräften, den Übungsleiterinnen und Übungsleitern in den

Vereinen sowie der Sparkasse Südpfalz für ihre kontinuierliche Unterstützung. Das

Sportabzeichen zeigt eindrucksvoll, wie Sport Gemeinschaft schafft und wie viel

Bewegung Freude und Zusammenhalt bewirken kann.“

Landrat Dietmar Seefeldt: „Wer das Deutsche Sportabzeichen ablegt, tut etwas für die

eigene Gesundheit und Beweglichkeit. Gleichzeitig sorgt die Unterstützung der

Sparkasse dafür, dass mit jedem weiteren erreichten Abzeichen zusätzliche Mittel den

Sportvereinen vor Ort zugutekommen. Davon haben am Ende alle etwas. Besonders freue

ich mich darüber, dass sich auch die Schulen engagieren und dort inzwischen viele

Schülerinnen und Schüler die Anforderungen erfolgreich meistern.“

„Die hohe Zahl an Sportabzeichen zeigt, dass sich die Menschen in Landau für Sport

begeistern“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Hinter jedem abgelegten

Sportabzeichen stehen persönliche Ziele, Einsatzbereitschaft und die Unterstützung

durch Schulen, Vereine und Ehrenamtliche. Dass sich auch im vergangenen Jahr wieder

so viele Landauerinnen und Landauer dieser Herausforderung gestellt haben, verdient

großen Respekt. Mein Dank gilt allen, die sich Jahr für Jahr dafür einsetzen, dass Sport

in unserer Stadt gelebt werden kann. Ebenso danke ich der Sparkasse Südpfalz, die das

Sportabzeichen und den Breitensport in unserer Region seit vielen Jahren verlässlich

unterstützt.“

Die TOP-Performer nach Kategorie und Landkreis

Schulen

• SÜW: Trifelsgymnasium Annweiler mit 117 Abzeichen

• GER: Europa-Gymnasium Wörth mit 604 Abzeichen

• LD: Gymnasium Max Slevogt Landau mit 324 Abzeichen

Vereine

• SÜW: TV 1886 Offenbach an der Queich mit 212 Abzeichen

• GER: Turn- und Sportverein 1886 Kandel e.V. mit 132

Abzeichen

• LD: Turnverein 1861 im ASV 1946 Landau e.V. mit 341

Abzeichen

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 20:40