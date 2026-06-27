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27.06.2026, 9:13 Uhr

Hockenheim – Das neue Sommerferienprogramm ist da!

Logo 1 1Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bald stehen die Sommerferien vor der Tür – und die Stadt sorgt mit ihrem Kinderferienprogramm 2026 dafür, dass auf keinen Fall auch nur irgendeine Form von Langeweile aufkommt. Mit fast 50 unterschiedlichen Aktionen an den verschiedenen Ferientagen steht eine riesige Auswahl an Aktivitäten zur Verfügung, sodass wirklich für jeden Geschmack und jedes Alter etwas Passendes dabei ist. Ob abenteuerlustig, sportlich, kreativ oder einfach neugierig – das abwechslungsreiche Programm lädt Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren dazu ein, die Ferien aktiv zu gestalten, Neues auszuprobieren und gemeinsam mit anderen viele spannende Erlebnisse zu sammeln.

So gibt es neben geplanten Ausflügen in den Heidelberger oder den Karlsruher Zoo etwa Schnuppertage bei der Feuerwehr und beim Mitmach-Zirkus, diverse Stadtrallyes und Schnitzeljagden oder auch Mitmach-Tage bei den verschiedensten Sport- und Musikvereinen. Darüber hinaus bieten viele Aktionen die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Einrichtungen zu werfen, neue Hobbys kennenzulernen und vielleicht sogar bisher unentdeckte Talente zu entdecken. Wer sich gerne bewegt, kann sich bei den sportlichen Angeboten austoben, während natur- und tierbegeisterte Kinder bei den Ausflügen und Erkundungstouren voll auf ihre Kosten kommen. Auch der Eventveranstalter Grinsebacke, die seit Jahren professionell Kinder betreuen, ist beim diesjährigen Ferienprogramm mit dabei und bietet verschiedene Thementage an. Die Kinder dürfen sich etwa auf Puppentheater, Schatzsuchen und unterschiedlichste Spielmöglichkeiten freuen.

Wer sich kreativ ausleben möchte, kann zum Beispiel eine LED-Solarlampe basteln, alte Möbelstücke neugestalten oder Traumfänger basteln. Auch darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mit den eigenen Händen etwas Schönes und Einzigartiges zu schaffen. Das Jugendrotkreuz bietet einen kindgerechten Erste-Hilfe-Kurs an und der Globus öffnet seine Tore und zeigt für alle Neugierigen Orte, an die man sonst nicht herankommt. So verbindet das Ferienprogramm auf ideale Weise Spiel, Spaß, Lernen und gemeinschaftliche Erlebnisse.

Ab Montag, 29.07.2026, steht die Kursliste ab 17 Uhr auf https://hockenheim.feripro.de zur Verfügung und kann gebucht werden. Die Buchung ist bis Sonntag, 12.07.2026, 23 Uhr, möglich. Für die unterschiedlichen Veranstaltungen fallen zum Teil Gebühren von bis zu maximal 10 Euro an. Eine frühzeitige Anmeldung empfiehlt sich, da einzelne Angebote erfahrungsgemäß besonders gefragt sind und schnell ausgebucht sein können. Bei Rückfragen zu den verschiedenen Veranstaltungen helfen die Leiterin des Fachbereichs Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Linda Hoti (Tel.: 06205 212400, E-Mail: l.hoti@hockenheim.de) sowie Birgit Hardung vom Generationenbüro Hockenheim (Tel.: 06205 211504, E-Mail: b.hardung@hockenheim.de) weiter.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 09:13

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