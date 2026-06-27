Heppenheim – Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Am Freitagmittag (26.06.), gegen 12.30 Uhr, schoss ein 83-Jahre alter Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand an einem Erdbeerstand in der Tiergartenstraße mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Zuvor war es offenbar zu Unstimmigkeiten mit der dortigen Verkäuferin bezüglich der Bezahlung der Ware gekommen. Der Senior fuhr mit seinem Auto davon und wurde später im Rahmen der Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen. Seinen illegal

mitgeführten Schreckschuss-Revolver stellten die Beamten sicher.

Der 83-Jährige wird sich nun unter anderem wegen Bedrohung strafrechtlich zu verantworten haben.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 09:46