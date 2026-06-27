Heidelberg – Tödlicher Badeunfall im Wieblinger Neckar – ERSTMELDUNG

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Samstagabend, 27.6.2026, kam es im Wieblinger Altneckar zu einem tödlichen Badeunfall. Polizei, Feuerwehr, ein Notarzt sowie die Notfallseelsorge sind vor Ort.

Ersten Informationen zu Folge ist eine Person offenbar beim Schwimmen tödlich verunglückt. Reanimationsmaßnahmen waren nach aktuellem Stand nicht erfolgreich.

Der Unfall geschah unweit des Festplatzes in Heidelberg-Wieblingen. Die Bergung des zunächst als hilflose Person gemeldeten Verunglückten fand auf Höhe der bei Badenden beliebten Bucht am Ende der Neckarwiese statt. Aktuell laufen die weiteren Ermittlungen.

Die Angehörigen werden vor Ort von der Notfallseelsorge betreut.

Weitere Informationen zur Unglücksursache sowie dem Hergang liegen derzeit nicht vor.

Es wird nachberichtet.

Quelle: MRN-News.de (rbe) Fotos: rbe

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 22:25