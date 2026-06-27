Heidelberg – Tauffest im Sommer im Park, am Neckar und in der Kirche

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Evangelische Kirche in Heidelberg lädt am Wochenende vom 18. und 19. Juli 2026 zum
sommerlichen Tauffest ein. An drei Orten in Heidelberg wird getauft und gefeiert:
Im Kirchpark der Petruskirche in Kirchheim, in der Kreuzkirche in Wieblingen mit der Einladung
an alle, sich an die eigene Taufe zu erinnern, und in Neuenheim am Neckar. Alle Tauforte
laden mit einem bunten Programm zu einem fröhlichen Fest ein. Interessierte Familien und
Erwachsene können sich noch zur Taufe anmelden. Informationen unter ekihd.de/tauffest.
„Die Taufe verbindet Menschen mit Gott und untereinander. Die Getauften werden Teil
einer großen Gemeinschaft. Und deshalb feiern wir mit dem Tauffest ein Fest für alle in
Heidelberg. Mit Wasser. Am Wasser. Und damit ganz nah am Ursprung mit der Taufe von
Jesus durch Johannes im Jordan“, erklärt Pfarrerin Veronika Kurlberg, die an Neckarufer in
Neuenheim taufen wird.
Beim jährlichen Tauffest geht die Kirche bewusst aus den Gebäuden hin zu den Menschen
oder lädt sie in die Kirche ein, um sich der Bedeutung der eigenen Taufe wieder bewusst zu
werden. Die Tauferinnerung, zu der alle ohne vorherige Anmeldung in die Kreuzkirche
eingeladen sind, ist eine solche Möglichkeit.
Wenn Menschen sich mit der Taufe dafür entscheiden, auf Gottes Zusage zu vertrauen, sein
persönliches, bedingungsloses „Ja“ zu uns als Mensch anzunehmen, ist dies ein Grund zur
Freude und zum Feiern. Ergänzend zur zentralen Taufhandlung gibt es an den Tauforten
unterschiedliche Angebote für alle Besucherinnen und Besucher.
Im Kirchpark um die Petruskirche findet ein interaktiver Gottesdienst mit einer
Mitmachgeschichte unter schattenspendenden Bäumen statt und alle feiern im Anschluss
gemeinsam mit den Täuflingen und ihren Familien. Auf der Neckarwiese kann der
Taufgottesdienst besucht werden oder gleich nebenan mit der ganzen Familie bei der Kirche
Kunterbunt mitgemacht werden. Auch der Kinderzirkus Prisma ist vor Ort mit einer
Aufführung vertreten. Der Gottesdienst in Wieblingen steht im Zeichen der Tauferinnerung
und der Musik. Lieder aus dem Musical „Eule findet den Beat – und du?“ des Kinderchors
begleiten durch die Stationen in und um die Kreuzkirche.
Taufen lassen kann man sich in jedem Lebensabschnitt. So werden Babys, Kinder,
Jugendliche und ein Erwachsener im Rahmen des Heidelberger Tauffestes als Kinder Gottes
in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Für Kirchheim und die Neckarwiese sind noch
Anmeldungen möglich.
Alle Tauforte und -zeiten sind auf der Homepage der Evangelischen Kirche in Heidelberg
(https://ekihd.de/tauffest) ersichtlich. Interessierte sind herzlich eingeladen.
An diesen Orten in Heidelberg wird am Wochenende vom 18. und 19. Juli 2026 getauft
oder an die Taufe erinnert:
Kirchheim, Kirchpark um die Petruskirche, Hegenichstr. 13, 69124 Heidelberg, 18.07.2026,
11 Uhr
Ein fröhliches Tauffest unter freiem Himmel im lauschigen Kirchpark der Petruskirche mit
Livemusik, interaktivem Gottesdienst für Klein und Groß sowie einer Geschichte zum
Mitmachen. Bei Regen in der Kirche.
Neckarwiese Neuenheim, zwischen Posseltstraße und Kastellweg, 69120 Heidelberg,
19.07.2026, 10 Uhr
Ein buntes, lebendiges Tauffest auf der Neckarwiese mit Kinderzirkus und Kirche Kunterbunt
für die ganze Familie: Kinder, Eltern, Großeltern und Begleitpersonen.
Wieblingen, Kreuzkirche, Mannheimer Str. 254, 69123 Heidelberg, 19.07.2026, 10 Uhr
Tauffest spezial: Tauferinnerungsgottesdienst mit Taufen und Auszügen aus dem
Kindermusical „Eule findet den Beat – und du?“. Ein musikalischer, mitreißender
Gottesdienst für alle, die sich an die eigene Taufe erinnern möchten, die Täuflinge und alle
Gäste.
Foto: Holger Hitzelberger
Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 23:51