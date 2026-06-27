Heidelberg – Tauffest im Sommer im Park, am Neckar und in der Kirche



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Evangelische Kirche in Heidelberg lädt am Wochenende vom 18. und 19. Juli 2026 zum

sommerlichen Tauffest ein. An drei Orten in Heidelberg wird getauft und gefeiert:

Im Kirchpark der Petruskirche in Kirchheim, in der Kreuzkirche in Wieblingen mit der Einladung

an alle, sich an die eigene Taufe zu erinnern, und in Neuenheim am Neckar. Alle Tauforte

laden mit einem bunten Programm zu einem fröhlichen Fest ein. Interessierte Familien und

Erwachsene können sich noch zur Taufe anmelden. Informationen unter ekihd.de/tauffest.

„Die Taufe verbindet Menschen mit Gott und untereinander. Die Getauften werden Teil

einer großen Gemeinschaft. Und deshalb feiern wir mit dem Tauffest ein Fest für alle in

Heidelberg. Mit Wasser. Am Wasser. Und damit ganz nah am Ursprung mit der Taufe von

Jesus durch Johannes im Jordan“, erklärt Pfarrerin Veronika Kurlberg, die an Neckarufer in

Neuenheim taufen wird.

Beim jährlichen Tauffest geht die Kirche bewusst aus den Gebäuden hin zu den Menschen

oder lädt sie in die Kirche ein, um sich der Bedeutung der eigenen Taufe wieder bewusst zu

werden. Die Tauferinnerung, zu der alle ohne vorherige Anmeldung in die Kreuzkirche

eingeladen sind, ist eine solche Möglichkeit.

Wenn Menschen sich mit der Taufe dafür entscheiden, auf Gottes Zusage zu vertrauen, sein

persönliches, bedingungsloses „Ja“ zu uns als Mensch anzunehmen, ist dies ein Grund zur

Freude und zum Feiern. Ergänzend zur zentralen Taufhandlung gibt es an den Tauforten

unterschiedliche Angebote für alle Besucherinnen und Besucher.

Im Kirchpark um die Petruskirche findet ein interaktiver Gottesdienst mit einer

Mitmachgeschichte unter schattenspendenden Bäumen statt und alle feiern im Anschluss

gemeinsam mit den Täuflingen und ihren Familien. Auf der Neckarwiese kann der

Taufgottesdienst besucht werden oder gleich nebenan mit der ganzen Familie bei der Kirche

Kunterbunt mitgemacht werden. Auch der Kinderzirkus Prisma ist vor Ort mit einer

Aufführung vertreten. Der Gottesdienst in Wieblingen steht im Zeichen der Tauferinnerung

und der Musik. Lieder aus dem Musical „Eule findet den Beat – und du?“ des Kinderchors

begleiten durch die Stationen in und um die Kreuzkirche.

Taufen lassen kann man sich in jedem Lebensabschnitt. So werden Babys, Kinder,

Jugendliche und ein Erwachsener im Rahmen des Heidelberger Tauffestes als Kinder Gottes

in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Für Kirchheim und die Neckarwiese sind noch

Anmeldungen möglich.

Alle Tauforte und -zeiten sind auf der Homepage der Evangelischen Kirche in Heidelberg

(https://ekihd.de/tauffest) ersichtlich. Interessierte sind herzlich eingeladen.

An diesen Orten in Heidelberg wird am Wochenende vom 18. und 19. Juli 2026 getauft

oder an die Taufe erinnert:

Kirchheim, Kirchpark um die Petruskirche, Hegenichstr. 13, 69124 Heidelberg, 18.07.2026,

11 Uhr

Ein fröhliches Tauffest unter freiem Himmel im lauschigen Kirchpark der Petruskirche mit

Livemusik, interaktivem Gottesdienst für Klein und Groß sowie einer Geschichte zum

Mitmachen. Bei Regen in der Kirche.

Neckarwiese Neuenheim, zwischen Posseltstraße und Kastellweg, 69120 Heidelberg,

19.07.2026, 10 Uhr

Ein buntes, lebendiges Tauffest auf der Neckarwiese mit Kinderzirkus und Kirche Kunterbunt

für die ganze Familie: Kinder, Eltern, Großeltern und Begleitpersonen.

Wieblingen, Kreuzkirche, Mannheimer Str. 254, 69123 Heidelberg, 19.07.2026, 10 Uhr

Tauffest spezial: Tauferinnerungsgottesdienst mit Taufen und Auszügen aus dem

Kindermusical „Eule findet den Beat – und du?“. Ein musikalischer, mitreißender

Gottesdienst für alle, die sich an die eigene Taufe erinnern möchten, die Täuflinge und alle

Gäste.

Foto: Holger Hitzelberger

Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 23:51