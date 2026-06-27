  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

    Wichtige Infos, Mitteilungen, News, Berichte und Termine aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz in Bild, Text und Videos

Weinstock brush 96240
27.06.2026, 9:27 Uhr

Heidelberg – „Stadt kauft Kunst“: Wiederaufnahme des Programms in der Sparte Malerei

Weinstock brush 96240Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Heidelberg lädt Künstlerinnen und Künstler aus Heidelberg und der Region herzlich ein, sich am diesjährigen Kunstankauf im Bereich Malerei zu beteiligen. Nach der Pause im vergangenen Jahr wird das Programm „Stadt kauft Kunst“ 2026 wieder aufgenommen – und bietet damit erneut die Möglichkeit, Teil der städtischen Sammlung zu werden. Mit dem Ankauf würdigt die Stadt die Qualität und Vielfalt der regionalen Kunstszene und setzt ein bewusstes Zeichen für deren Förderung und Sichtbarkeit.

Teilnahmeberechtigt sind Künstlerinnen und Künstler, deren erster Wohnsitz im Postleitzahlengebiet 69 liegt und die ein Studium, oder eine Ausbildung mit Schwerpunkt im Bereich Bildende Kunst und/oder Ausstellungsbeteiligungen vorweisen können.
Es können bis zu zwei Arbeiten eingereicht werden, wobei die längste Seite jeweils maximal 120 cm betragen darf. Die Preisobergrenze pro Kunstwerk beträgt 3.000 Euro brutto. Mit der Teilnahme erkennen die Künstlerinnen und Künstler die Entscheidung der Jury sowie das Auswahlverfahren an.

Die Bewerbungen sind – zusammen mit einer Kurzbiografie und Preisangaben – im Zeitraum vom 5. Oktober bis einschließlich 9. Oktober 2026 einzureichen: montags bis donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr, freitags von 8.30 bis 13 Uhr im Kulturamt der Stadt Heidelberg, Haspelgasse 12. Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, sich zusätzlich über das Anmeldeformular auf der Website des Kulturamts vorher anzumelden: www.heidelberg.de/kulturamt. Rückfragen werden telefonisch unter 06221 58-33000 oder -33010 beantwortet.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 09:27

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      