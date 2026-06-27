Heidelberg – „Stadt kauft Kunst“: Wiederaufnahme des Programms in der Sparte Malerei

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Heidelberg lädt Künstlerinnen und Künstler aus Heidelberg und der Region herzlich ein, sich am diesjährigen Kunstankauf im Bereich Malerei zu beteiligen. Nach der Pause im vergangenen Jahr wird das Programm „Stadt kauft Kunst“ 2026 wieder aufgenommen – und bietet damit erneut die Möglichkeit, Teil der städtischen Sammlung zu werden. Mit dem Ankauf würdigt die Stadt die Qualität und Vielfalt der regionalen Kunstszene und setzt ein bewusstes Zeichen für deren Förderung und Sichtbarkeit.

Teilnahmeberechtigt sind Künstlerinnen und Künstler, deren erster Wohnsitz im Postleitzahlengebiet 69 liegt und die ein Studium, oder eine Ausbildung mit Schwerpunkt im Bereich Bildende Kunst und/oder Ausstellungsbeteiligungen vorweisen können.

Es können bis zu zwei Arbeiten eingereicht werden, wobei die längste Seite jeweils maximal 120 cm betragen darf. Die Preisobergrenze pro Kunstwerk beträgt 3.000 Euro brutto. Mit der Teilnahme erkennen die Künstlerinnen und Künstler die Entscheidung der Jury sowie das Auswahlverfahren an.

Die Bewerbungen sind – zusammen mit einer Kurzbiografie und Preisangaben – im Zeitraum vom 5. Oktober bis einschließlich 9. Oktober 2026 einzureichen: montags bis donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr, freitags von 8.30 bis 13 Uhr im Kulturamt der Stadt Heidelberg, Haspelgasse 12. Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, sich zusätzlich über das Anmeldeformular auf der Website des Kulturamts vorher anzumelden: www.heidelberg.de/kulturamt. Rückfragen werden telefonisch unter 06221 58-33000 oder -33010 beantwortet.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 09:27