Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Musik- und Singschule Heidelberg lädt am Sonntag, 5. Juli 2026, in den Johannes-Brahms-Saal ein. Dort finden gleich zwei Konzerte bei freiem Eintritt statt. Das Konzert „Von Barock bis Rock“ um 11 Uhr wird gestaltet von der Gitarrenbande (Leitung: Rainer Grunz und Sarah Kupsa), dem Blockflötenvororchester (Leitung: Nora Dhom) sowie dem Heidelberger Kinderchor (Leitung: Esther Witt). Unter dem Titel „Freundschaft“ laden um 17 Uhr die Chorkids (Leitung Eva Dohnányi-Mechler, Stefanie Lessow, Karin Noe), ein.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 09:31