Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen schließen die fünf Recyclinghöfe im Heidelberger Stadtgebiet am Samstag, 27. Juni 2026, bereits um 12 Uhr. An den Sammelstellen in Kirchheim, in Wieblingen, im Emmertsgrund, in Handschuhsheim und in Ziegelhausen können Bürgerinnen und Bürger in der Zeit von 8 bis 12 Uhr wie gewohnt von Altglas über Energiesparlampen bis Kartons ihre Abfälle und Wertstoffe abgeben.

Weitere Infos unter www.asz.heidelberg.de > Abfall entsorgen > Recyclinghöfe

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 09:35