Heidelberg – Einführungskurs in die Transaktionsanalyse

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Heute hat die Transaktionsanalyse Bedeutung in Familie und Beruf, in der Bildungsarbeit ebenso wie in
Therapie oder Personalführung.
Der Dipl.-Pädagoge Norbert Nagel zeigt im Wochenendseminar am 4. und 5.
Juli, dass die Transaktionsanalyse (TA) verständliche Modelle entwickelt hat, um das eigene Verhalten und das
der Mitmenschen zu verstehen und erläutert, wie man Ungeliebtes verändern kann. Der Kurs ist der
anerkannte Einführungskurs 101 der deutschen wie der internationalen Gesellschaften für Transaktionsanalyse
und die Basis jeder Weiterbildung in TA.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 29. Juni unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de
erforderlich.
Quelle: vhs Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 11:13