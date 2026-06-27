Heidelberg – Einführungskurs in die Transaktionsanalyse

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Heute hat die Transaktionsanalyse Bedeutung in Familie und Beruf, in der Bildungsarbeit ebenso wie in

Therapie oder Personalführung.

Der Dipl.-Pädagoge Norbert Nagel zeigt im Wochenendseminar am 4. und 5.

Juli, dass die Transaktionsanalyse (TA) verständliche Modelle entwickelt hat, um das eigene Verhalten und das

der Mitmenschen zu verstehen und erläutert, wie man Ungeliebtes verändern kann. Der Kurs ist der

anerkannte Einführungskurs 101 der deutschen wie der internationalen Gesellschaften für Transaktionsanalyse

und die Basis jeder Weiterbildung in TA.

Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 29. Juni unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de

erforderlich.

Quelle: vhs Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 11:13