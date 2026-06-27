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260626 kvhs Zeugnisuebergabe Berufsreife Foto kvhs
27.06.2026, 11:16 Uhr

Germersheim – In kvhs-Seminar die Berufsreife erreicht

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Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – cht Monate lang haben die Teilnehmenden bei der Kreisvolkshochschule (kvhs) in Germersheim beim Vorbereitungskurs für die „Prüfung zum nachträglichen Erwerb der Berufsreife (Hauptschulabschluss)“ dreimal wöchentlich abends die Schulbank gedrückt. Nun halten die 14 erfolgreichen Schülerinnen und Schüler, im Alter zwischen 16 und 40 Jahren, ihr Abschlusszeugnis der Berufsreife in Händen.

In 316 Unterrichtsstunden wurde den Absolventinnen und Absolventen Wissen in den Hauptfächern Deutsch und Mathematik sowie in den Nebenfächern Sozialkunde, Erdkunde, Biologie und dem Wahlfach Englisch vermittelt. Die Teilnehmenden erhielten außerdem unterrichtsbegleitend die Möglichkeit ihre Berichte, Bewerbungsschreiben und Lebensläufe formgerecht in EDV zu verfassen. Die schriftliche Prüfung fand in den Hauptfächern und in einem Nebenfach nach Wahl statt, die mündliche Prüfung umfasste alle sechs Unterrichtsfächer. 15 von anfangs 25 Teilnehmenden haben sich der Prüfung gestellt, davon haben 14 bestanden. Eine Teilnehmerin absolvierte die Prüfung sogar mit einem Notendurchschnitt von 1,47.

Zum Abschluss dieser lernintensiven Zeit erhielten die erfolgreichen Prüflinge im Rahmen einer kleinen Feierstunde von Norbert Pirron, Fachbereichsleiter Schulen und Bildung die Abschlusszeugnisse der Berufsreife überreicht. Pirron lobte die Absolventinnen und Absolventen für ihr großes Engagement und Durchhaltevermögen und bedankte sich auch bei den engagierten Lehrkräften, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.

Karin Träber, Leiterin der Kreisvolkshochschule Germersheim, hob unter anderem hervor, dass die Teilnehmenden vor knapp einem Dreivierteljahr die Entscheidung getroffen haben, ihre Zukunft im beruflichen Sinne zu verändern und mit diesem Abschluss nun den ersten Schritt dazu gemacht haben. Frei nach einem Zitat Johann Wolfgang von Goethe „Das Außergewöhnliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege“, wünschte Träber ihnen alles Gute für den weiteren Weg.

Einen neuen Vorbereitungskurs zum Erwerb der Berufsreife für Nichtschülerinnen und -schüler gibt es wieder ab dem 29. Oktober 2026. Anmeldungen und Anfragen bis 23. Oktober bitte an die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Germersheim, Tel. 07274/53-382 oder per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de.

Quelle: KV Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 11:16

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