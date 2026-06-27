Frankenthal – Kino für Junggebliebene im Juli: Die Ältern



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 8. Juli, laden Lux-Kinos und Seniorenbüro zur nächsten Ausgabe der

Reihe „Kino für Junggebliebene“ ein. Auf dem Programm steht „Die Ältern“.

Filmbeginn ist um 15 Uhr. Der reguläre Eintritt beträgt neun Euro, Senioren ab 60

Jahren zahlen sieben Euro. Tickets sind online unter www.lux-kinos.de erhältlich,

können aber auch zu den Öffnungszeiten an der Kinokasse erworben werden.

Mehr zum Film

Hannes hat eigentlich alles, was man zum Glücklichsein braucht: eine liebevolle

Familie, ein Haus im Grünen und eine solide Karriere als Schriftsteller. Die großen

Bestsellerjahre sind zwar vorbei, doch Hannes nimmt das mit stoischer Gelassenheit

– er ist einfach gerne Ehemann und Vater. Nur seine Familie sieht das anders:

Seiner Frau Sara und den Kindern Carla und Nick geht er mit übermotivierter Fürsorge und

Spätboomer-Weisheiten zunehmend auf die Nerven. Und dann kommt alles auf

einmal: Der Verlag stellt seine Romanreihe ein, Nicks Aussicht auf das Abitur sieht

schlecht aus und Carla beschließt, von Zuhause auszuziehen. Als seine Frau Sara

schließlich eine Auszeit von der Ehe will und mit Tochter Carla eine WG gründet,

steht Hannes’ Wohlfühlwelt endgültig Kopf.

Mehr Angebote für Senioren in Frankenthal sind unter www.frankenthal.de/senioren

zu finden.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 20:32