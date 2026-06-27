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27.06.2026, 23:56 Uhr

Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal: Objekt des Monats Juli 2026 Bierflaschen aus Frankenthal

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Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Erkenbert-Museum Frankenthal zeigt im Juli als Objekt des Monats in der Stadtbücherei gleich zwei Exponate: eine Bierflasche der Brauerei Otto Metzner und eine weitere, abgefüllt von Flaschenbierhändler Heinrich Klein. Informiert wird diesen Monat über das Brauwesen und Bierhandel in Frankenthal Anfang des 20. Jahrhunderts.

Am Mittwoch, 01. Juli um 16 Uhr stellt das Museumsteam das neue Objekt des Monats in der Stadtbücherei vor. Rund 30 bis 45 Minuten lang haben Besucherinnen und Besucher dabei die Möglichkeit, Näheres zum Objekt zu erfahren und sich mit dem Museumsteam auszutau-schen. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr zum Objekt
Die beiden Flaschen aus grünem Glas stammen aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, als Flaschenbier noch eine vergleichsweise neue Errungenschaft war. Die Voraussetzung dafür waren mehrere technische Entwicklungen: So wurden um die Mitte des 19. Jahrhun-derts kostengünstigere Verfahren zur Flaschenherstellung entwickelt. Unabdingbar war auch der Porzellandeckel, der 1878 patentiert wurde sowie die Erfindung des Bügelverschlusses ein Jahr zuvor. Auch wenn der Verkauf von Bier in Fässern für die Gastronomie bis heute Bestand hat, verbreitete sich das Flaschenbier rasant. Schnell wurden sowohl die Flaschen selbst wie auch die Deckel als Werbeflächen für Hersteller und Vertrieb entdeckt.

Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in Frankenthal noch 15 Brauer, deren Zahl in den fol-genden Jahrzehnten jedoch stetig abnahm. Unter anderem durch Übernahmen von Konkur-renzbetrieben waren um 1900 das Brauhaus Frankenthal (vor 1889 Brauerei Gebr. Gerhard) sowie die Brauerei Metzner als zwei mittelständische, industriell produzierende Unternehmen übrig geblieben. Der kleinere der beiden Betriebe, die Brauerei Metzner, wurde 1864 als „Ak-tienbrauerei“ gegründet. Metzner belieferte um 1900 in Frankenthal acht Schankstätten und hatte den eigenen Ausschank „Aktienbrauerei“ (genannt „Ax“) in der Speyerer Straße. 1919 wurde der Braubetrieb eingestellt, das Brauhaus kaufte die Braurechte.

Anders als bei der Flasche der Brauerei Metzner, steht die Beschriftung der anderen Flasche nicht für die Brauerei, sondern für den Händler. Der in der Carl-Theodor-Straße ansässige Flaschenbierhändler Heinrich Klein zog Bier des Brauhauses auf Flaschen, die seinen Namen trugen.

Mehr zum Projekt
Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums Frankenthal (Pfalz) und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die derzeiti-ge Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das Museum bleibt in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar.

Weitere Informationen zum Objekt des Monats unter www.frankenthal.de/erkenbertmuseum

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 23:56

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