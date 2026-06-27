Frankenthal-Beindersheim – Geplante Stromabschaltung am 5. Juli bis 6 Uhr

Beindersheim / Metropolregion Rhein-Neckar News – Aufgrund geplanter Revisionsarbeiten im Mittelspannungsnetz, kommt es in der Ortsgemeinde Beindersheim am Sonntag, 5. Juli 2026, 0:00 Uhr bis voraussichtlich 6:00 Uhr, zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Stromversorgung.

Die Arbeiten sind Teil regelmäßiger Wartungsmaßnahmen und dienen dazu, die langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung in der Region zu gewährleisten. Durch diese vorbeugenden Maßnahmen wird sichergestellt, dass das Stromnetz auch künftig stabil und leistungsfähig bleibt.

Während des genannten Zeitraums ist der gesamte Ort von der Stromversorgung getrennt. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, sich frühzeitig auf die geplante Maßnahme einzustellen.

Hinweise für einen reibungslosen Ablauf:

Elektronische Geräte wie Computer, Fernseher oder Küchengeräte sollten vor Beginn der Abschaltung ausgeschaltet bzw. heruntergefahren werden.

Empfindliche Geräte können zusätzlich vom Netz getrennt werden, um sie vor möglichen Spannungsschwankungen beim Wiederanschalten zu schützen.

Kühl- und Gefriergeräte sollten möglichst geschlossen bleiben, damit die Temperatur gehalten wird.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 02:02