Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Montag, den 29.06.2026 führt eine von der Stadt Eberbach beauftragte Baufirma dringend notwendige Reparaturarbeiten an der Kanalisation in der Straße Dr.-Mantel-Weg durch. Die Arbeiten müssen – bedingt durch die geringe vorhandene Straßenbreite – unter einer Vollsperrung durchgeführt werden. Die Sperrung liegt innerhalb des Bereiches Dr.-Mantel-Weg Nr. 1 bis Nr. 5. Außerhalb der vorgenannten Adressen können die Anwesen über die ausgeschilderte Umleitung Akazienstraße, Erlenweg, Dr.-Mantel-Weg angefahren werden. Die Stadt Eberbach bedauert alle Unannehmlichkeiten, die ihnen hierdurch möglicherweise entstehen.

Für weitere Informationen und Rückfragen steht die Tiefbauabteilung unter der Telefonnummer 06271/87-277 oder per Mail an Tiefbauabteilung@Eberbach.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 09:06