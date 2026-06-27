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27.06.2026, 23:41 Uhr

Bad Rappenau – Sperrung der Park- und WC-Anlagen Sulmtal-Nord und Sulmtal-Süd

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Bad Rappenau/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Mitteilung der Projektgesellschaft ViA6West kommt es zwischen der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm (37) und dem Kreuz Weinsberg (38) aufgrund von Arbeiten zu Vollsperrungen der unbewirtschafteten Park- und WC-Anlagen (PWC) Sulmtal-Nord in Fahrtrichtung Mannheim und Sulmtal-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg.

Die Sperrungen der Anlagen finden voraussichtlich von Dienstag, 30.06.2026, 16:00 Uhr, bis Freitag, 03.07.2026, 16:00 Uhr statt.

Darüber hinaus wird am Mittwoch, 01.07.2026 von ca. 09:00 bis 16:00 Uhr die Fahrbahn im Bereich der Anlagen in beiden Richtungsfahrbahnen von drei auf zwei Fahrstreifen reduziert.

Während der Arbeiten stehen auf den betroffenen Anlagen keine Lade-, Park- und WC-Möglichkeiten zur Verfügung. Eine entsprechende Hinweis-Beschilderung wird rechtzeitig eingerichtet.

Verkehrsteilnehmende werden um besondere Aufmerksamkeit und Verständnis gebeten. Sollten die Arbeiten früher als geplant fertiggestellt sein, wird die Sperrung der Anlagen entsprechend zeitnah aufgehoben.

Quelle: ViA6West GmbH & Co. KG

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 23:41

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