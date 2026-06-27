Mannheim / Maxdorf / Bad Dürkheim. Aufgrund der anhaltenden Hitze ist eine Gleisverwerfung auf der RHB-Strecke im Bereich Maxdorf entstanden. Die Strecke zwischen Maxdorf und Bad Dürkheim ist daher in Fahrtrichtung Bad Dürkheim bis auf Weiteres gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf den Betrieb der Linie 9X.

Fahrtrichtung Bad Dürkheim Bahnhof

Sperrung des Streckenabschnitts Maxdorf – Bad Dürkheim

Umsteigemöglichkeit in Bahn-Pendelverkehr nach Bad Dürkheim an der Haltestelle Maxdorf am gegenüberliegenden Steig

Fahrtrichtung Ludwigshafen Hans-Warsch-Platz

Umstieg in Fahrtrichtung Hans-Warsch-Platz an der Haltestelle Maxdorf am gegenüberliegenden Steig

Keine Umsteigemöglichkeit in den Ersatzverkehr der Linien 4/4A an der Haltestelle Hans-Warsch-Platz

Fahrgäste, die den Ersatzverkehr der Linien 4/4A nutzen möchten, werden gebeten, bereits an der Haltestelle Oggersheim Comeniusstraße auszusteigen und den Taxi-Ersatzverkehr zum Hans-Warsch-Platz zu nutzen

Fahrgäste auf der RHB-Strecke müssen derzeit mit Ausfällen und Verspätungen sowie einer deutlichen Verlängerung der Reisezeit rechnen.

Es kommt derzeit auch im übrigen Verkehrsgebiet zu Verspätungen und Ausfällen. Die rnv empfiehlt ihren Fahrgästen, in den nächsten Tagen nur notwendige Fahrten zu unternehmen oder Fahrten nach Möglichkeit auf die Morgenstunden zu verlagern, da es insbesondere am Nachmittag zu Einschränkungen kommen kann. Zudem werden Fahrgäste gebeten, sich vor Fahrtantritt über www.rnv-online.de oder die start.info App zur aktuellen Betriebslage zu informieren.

Quelle RNV

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 23:21